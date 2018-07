Familiares, políticos y activistas piden libertad de ecuatoriano ante corte de Nueva York

La esposa e hijas del ecuatoriano Pablo Villavicencio, que este martes 24 de abril afronta una audiencia en una corte federal de Nueva York sobre su orden de deportación, pidieron al juez que permita al repartidor de pizza arrestado en una base militar regresar con su familia.

Sandra Chica, ciudadana estadounidense de origen colombiano, con la que Villavicencio tiene dos hijas, pidió al juez entre lágrimas que "se toque su corazón" y permita que Villavicencio regrese a casa con sus niñas Luciana, de 4 años, y Antonia, de 3, durante una conferencia de prensa en la Alcaldía.

Reclamó al magistrado que "tenga en cuenta que no ha hecho nada malo, que le permita sacar adelante a sus hijas, verlas crecer".

El presidente del Concejo municipal de Nueva York, Corey Johnson, así como activistas y su abogada Jennifer Williams se unieron a la petición de libertad al tribunal federal en Manhattan, donde este martes se realizará la audiencia del ecuatoriano, de 35 años.

Pablo Villavicencio debería estar con su familia. Hoy en City Hall, su hija Luciana habló sobre su papá.



Pablo Villavicencio should be with his family. Today at City Hall, his daughter Luciana spoke about her Dad. pic.twitter.com/d3kVOoCynh