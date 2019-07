Fuerzas Armadas y Policía intervienen Buenos Aires por minería ilegal

El estado de excepción decretado por el Ejecutivo motivó un operativo sorpresa en la zona de Buenos Aires de la parroquia La Merced del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, donde se asentaron bandas criminales.

Alrededor de 1.200 militares y 1.200 policías, acompañados de 40 fiscales, intervinieron en el sitio donde se levantaron campamentos mineros algunos de ellos de manera precaria e irregular.

Según la información oficial, desde finales de 2017 se han detectado extracciones ilegales de material minero, específicamente, en el sector El Lomón de la comunidad El Triunfo, en la parroquia Buenos Aires.

El operativo inició a las 04:30 de este martes 2 de julio y continuará por 60 días. Pero los controles en las vías de acceso a la parroquia son estrictos desde la noche de ayer. Los policías montaron el primer filtro en la Y de Salinas, donde no permitían el ingreso de ningún vehículo sin autorización.



El segundo puesto de control se colocó 90 kilómetros más al oeste en San Jerónimo. Este es un pequeño centro poblado que está ubicado a la entrada a la carretera que va a Buenos Aires. En este puesto, policías y soldados revisaban minuciosamente cada vehículo que circulaba.



Los policías, integrantes de las unidades élite y de otros servicios, pertenecen a las provincias de Esmeraldas, Carchi, Pichincha e Imbabura. En un principio ellos estarán 72 horas en la zona.

En rueda de prensa, la ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que la parroquia La Merced tiene 1.800 habitantes, sin embargo hasta la zona han llegado personas que se dedican a la minería ilegal en las áreas de montaña que no está dentro de la parroquia sino a horas de distancia.

La funcionaria indicó que todavía no han determinado la cantidad de ciudadanos dedicados a esta actividad ilegal. "En esa zona podrían existir miles de personas asentadas dedicadas a actividades ilegales, no solamente a la minería ilegal, sino también a otro tipo de ilícitos que se vinculan con este negocio".

En estas imágenes satelitales se puede apreciar el gran daño ambiental que estos grupos producen en la zona. Y por ser actividades ilegales, no hay responsabilidad ambiental, no hay control, no hay medidas de reparación.

La Merced de Buenos Aires,Imbabura 2017-2019 pic.twitter.com/p8aIr5F7YL