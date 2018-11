14 niños murieron por maltratos en la familia

Jesús tenía seis años y fue asesinado por no querer almorzar. El padrastro es el sospechoso de quitarle la vida a latigazos y golpes contra el piso de una casa ubicada en el centro de Daule, en Guayas.

Desde el pasado 13 de noviembre, el individuo, de 21 años, permanece en una cárcel de Guayaquil. La madre de la víctima había sido testigo de las agresiones, pero nunca denunció.

Jesús es uno de los 14 niños que fallecieron en Ecuador en casos de violencia intrafamiliar. La cifra corresponde a lo que va de 2018 y fue revelada por la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased).

Dos de las víctimas tenían menos de un año, seis entre uno y cuatro años y otros seis, de cinco a nueve años.

La semana pasada, un niño de ocho meses de nacido se salvó de morir en manos de quien debía protegerlo. Su madre le dio colada mezclada con cloro. El caso ocurrió en Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil. La joven progenitora, de 18 años, huyó. Mientras tanto, el infante está fuera de peligro y al cuidado de su abuela.

Carlos Fuel, jefe zonal de la Dirección de Policía Especializada para Niñas, Niños y Adolescentes (Dinapen), informó que en lo que va del año se reportaron 56 casos de maltrato físico a menores en el núcleo familiar.

“Lamentablemente muchos casos no son denunciados. Hay personas que prefieren no evitar problemas con vecinos o sus familiares y no informan. La sugerencia es que no guarden silencio y hagan denuncias reservadas en la Dinapen”.

Acogimiento temporal

Emilio Carrillo, director del programa Aldeas Infantiles SOS en Guayaquil, explicó que el maltrato tiene la característica de pasar de generación en generación. “De ahí que se normalizan patrones de violencia detrás de modelos de disciplina y educación. Muchas veces esas prácticas terminan con la vida de los niños”.

Carrillo anunció que el 30 de noviembre como parte de la iniciativa #Hagamosalgo se realizará una colecta nacional para recaudar fondos y continuar el trabajo de prevención, acompañamiento familiar y acogimiento temporal.

“Lo más importante es prevenir que más niños sean expulsados de las familias por agresiones o negligencia”.

Aldeas Infantiles SOS, que trabajan con el Estado ecuatoriano, cuentan con siete casas de acogimiento temporal en el país. Están ubicadas en Pichincha, Azuay, Guayas, Manabí, Esmeraldas e Imbabura. En estas casas hay 641 menores. Desde junio de 2016 hasta noviembre de 2018, 137 niños fueron reintegrados a sus familias.

“Damos un servicio integral e individual. Algunos de los que ingresan logran reintegrarse a su familia, otros son dados en adopción, pero hay quienes se quedan hasta cumplir 18 años. Queremos que vivan lo más normal posible”.

Carrillo reveló que, según cifras del Observatorio Social de Ecuador, cuatro de cada 10 niños, niñas y adolescentes sufren “maltrato extremo violento” por parte de sus progenitores.

Jorge Escobar, presidente de la Asociación de Psicólogos de Ecuador, manifestó que el maltrato tiene efectos colaterales y compromete la vida y salud integral de la víctima.

“Mucha gente no aprende a gobernar sus emociones ni obtiene buenos parámetros de educación, entonces cuando un niño no le obedece, desde la frustración, genera ira y desencadena hábitos aprendidos y normalizados por la estructura social que considera al ‘chancletazo’ como una forma adecuada de educación”.

El especialista indicó que los buenos hábitos se instalan desde la paciencia, con amor y en los primeros años de vida. “Los límites son necesarios y generan sociedades saludables, pero para ponerlos no se necesita de la violencia”. (I)