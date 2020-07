Narcotráfico es el posible móvil de crimen de serbio

En la casa donde vivía el serbio Sasa Spasic había alrededor de $ 250.000, de los cuales sus familiares no justificaron el origen; documentos portuarios (de manejo de contenedores); y otros elementos que servirán para la investigación en torno a su asesinato.

Su muerte ocurrió en una plaza comercial en Samborodón (Guayas) la tarde del lunes y ayer el general Víctor Aráus, jefe zonal de Policía, no descartó que tenga relación con economías ilegales y “por qué no decirlo con el narcotráfico”. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó -la mañana de ayer- que el asesino estaba identificado, pero hasta el cierre de esta edición no era localizado.

El individuo, que quedó grabado en las cámaras de seguridad, llegó en una moto que dejó estacionada afuera de la plaza comercial.

En los videos quedó grabado cuando el criminal se acercó a pie a la víctima, le disparó y huyó.

Spasic, de 56 años, tenía cédula de identidad ecuatoriana y “continuos ingresos y salidas del país. La última entrada fue en el mes de marzo”. (I)