Mujer reportada como desaparecida estaba sepultada en el patio

A Lorena Patricia Torres Bravo le quitaron la vida a sus 37 años. El sospechoso es Milton Alberto C. Y. con quien compartió 20 años de su vida y procreó tres hijos.

La mujer fue vista por última vez el pasado 5 de diciembre. El esposo dijo a los parientes que, mientras sus vástagos no estaban, ella salió a practicar bailoterapia y no regresó.

Los familiares salieron a buscarla y publicaron a través de redes sociales sus fotografías para que las personas ayudaran a localizarla.

El hombre reportó la desaparición de su esposa siete días después. Pero no le dio pormenores del suceso a la Policía.

El cuerpo de Lorena fue encontrado este fin de semana enterrado en el patio de su vivienda, en la ciudadela Machala Libre, en el norte de la capital de la provincia de El Oro.

Felipe Torres, padre de la víctima, que vive en Macará (Loja), se enteró de la desaparición ocho días después. Ahí se comunicó con Milton, quien le dijo que no le avisó para no preocuparlo. “El viernes llegué a Machala, pero ya no lo encontré a él”.

Torres contó que la casa donde vivía su hija permanecía cerrada con candado y le pareció extraño. Sus nietos estaban con otros familiares. “Entramos con los agentes a revisar. Había un olor feo y así encontramos el cuerpo”.

Añadió que no sabía de los maltratos que sufría su hija. “Él nos había engañado, parecía un buen esposo. Ella no nos había contado y sus hijos no decían nada porque estaban amenazados”.

La víctima dejó tres hijos en la orfandad, de 18, 16 y 13 años.

Gabriela C., hermana del sospechoso, indicó a los agentes que el 5 de diciembre observó que Milton ingresaba tierra a la vivienda, pero no le pareció extraño.

De acuerdo con estadísticas de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased), hasta este 12 de diciembre se registraron 56 femicidios en Ecuador. El año anterior, en la misma fecha, se contabilizaron en total 99 casos. (I)