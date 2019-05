Uno de los seis muertos en la cárcel queda irreconocible al ser quemado

“Unos internos nos arrimaron a la pared y con su cuerpo nos cubrían como escudo, mientras otros disparaban, tiraban piedras y se amenazaban de muerte”, comentó una mujer al salir de la Penitenciaría del Litoral.

Ella gritaba que había visto muertos y heridos regados, que pensó que iba a morir, que todo era un caos. Sus comentarios causaron histeria afuera del recinto ubicado en el km 16,5 de la vía a Daule, en la periferia de Guayaquil.

Las personas aglomeradas tomaban piedras y tierra de la calle y las lanzaban a una veintena de policías formados como una barra, con escudos de protección, por donde ingresaban los carros.

La turba también atacaba a las ambulancias, patrulleros, vehículos de autoridades locales o cualquiera que entraba o salía del recinto.

“¿Cómo es posible que a mí me desnuden y me hagan hacer sapitos para ver que no entre nada prohibido a la cárcel y los presos tengan armas?”, reclamó una mujer con una roca en la mano.

Para ayudar a controlar el tumulto también llegaron una docena de militares, pero solo estuvieron 30 minutos y después regresaron a sus vehículos. Luego otro carro con soldados se estacionó frente al penal.

La reyerta empezó cerca de las 11:30 de este miércoles 30 de mayo. En el recinto carcelario había cientos de personas que visitaban a los parientes detenidos, ellas fueron testigos de la batalla.

Delfa Freire contó que ingresó a las 11:00. Estaba en el patio del pabellón 6 con su esposo cuando escuchó que pateaban la puerta de esa área y dos guías corrieron para contenerla.

De pronto, un disparo impactó en la puerta y se abrió. Los guías se quedaron inmóviles al ver que siete hombres, con armas de fuego y piedras, ingresaron, según el relato de la mujer. Agregó que ella y su esposo corrieron hacia un baño y ahí se escondieron con otras cinco personas. “Pensé que nos iban a matar a todos”.

Director, removido

En un comunicado oficial, la noche de este miércoles 30 de mayo, el Gobierno removió al director de la Penitenciaría Alfredo Muñoz, por los hechos violentos registrados en el recinto carcelario.

En su reemplazo fue nombrado Héctor Reyna Vivar, quien ya desempeñó ese cargo entre 2011 y 2014.

A las 14:30, Muñoz, todavía en funciones, informó que primero un interno del pabellón 2 mató a Ricardo M., hermano del delincuente conocido con el alias “Gorras”, quien estaba en el pabellón 5.

“Después de esto los aliados de ‘Gorras’ trataron de capturar al ‘gatillero’ y se originó una reyerta que dejó cinco internos fallecidos. Uno de ellos no está identificado porque lo quemaron. Los otros fueron baleados”.

Muñoz precisó que tres de las víctimas eran privados de la libertad de mínima peligrosidad, que colaboraban en actividades del recinto penitenciario y que fue un daño colateral.

Aseguró que no hubo personas heridas; sin embargo, desde las 11:30 hasta pasado el mediodía ingresaron seis ambulancias.

Muñoz indicó que aunque ya fue declarada la emergencia en el sistema carcelario “desafortunadamente los efectos no se pueden ver por lo menos en 30 días”.

Dijo que se harán traslados de internos a otras cárceles para evitar nuevos enfrentamientos. “No podemos controlar con 150 guías penitenciarios a 10.000 detenidos; sin embargo hay que seguir un proceso de selección. Hay armas adentro porque evidentemente no estamos haciendo un eficiente control”.

El comandante de Policía, Ramiro Ortega, indicó que hubo cuatro detenidos, entre ellos, el sospechoso de matar al hermano de alias “Gorras”.

Para restablecer el orden participaron 500 agentes. De enero al 30 de mayo de 2019 se registraron 16 presos asesinados; en 2018 hubo 20 a nivel nacional. (I)