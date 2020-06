Por pedido de Fernando Balda se suspende audiencia contra Pablo R.

Fernando Balda solicitó la suspensión de la audiencia de juicio en contra el exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo R., para poder viajar a Guayaquil al sepelio de su madre, decisión que él mismo anunció en un comunicado la mañana de este lunes 8 de junio.

"Hoy al instalarse la audiencia en la Corte Nacional de Justicia contra uno de los autores de mi secuestro solicitaré se suspenda para poder viajar a Guayaquil a dar cristiana sepultura a mi amada madre", escribió Balda en el comunicado corto enviado a los medios.

"Por tanto, haré una pausa, aunque ella seguramente no lo hubiera aprobado, porque siempre me enseñó a luchar por mis convicciones y no detenerme ante nada cuando las causas son justas. No daré declaraciones. Agradezco su comprensión", añadió Balda.

La mañana de este lunes 8 de junio se instaló la audiencia de juzgamiento en contra de Pablo R. en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), bajo la dirección del Tribunal penal integrado por los jueces nacionales encargados, Iván León (ponente), Dilza Muñoz y David Jacho.

En el primer día de audiencia de juicio, el fiscal general subrogante Wilson Toainga presentó el alegato de apertura y

señaló que la Fiscalía probará que el delito se perpetró en agosto de 2012, en Bogotá (Colombia), y que para su ejecución se utilizaron recursos públicos provenientes de la cuenta de gastos especiales de la Senain; que fue coordinado desde Ecuador por el procesado y que se llevó a cabo por pedido del expresidente de la República, Rafael C.



Una hora después, aproximadamente, se suspendió la diligencia a pedido de la acusación particular. Se anunció que la audiencia se reinstalará el jueves 11 de junio para la presentación de las pruebas.

La diligencia fue convocada al año siete meses de que el exfuncionario fuera llamado a juicio, junto con el expresidente Rafael C., los exagentes Diana F. y Raúl Ch. Estos dos últimos fueron sentenciados a 21 meses de prisión. Mientras que para el extitular de la Senain y el exmandatario ecuatoriano la etapa de juicio se suspendió, debido a que los dos estaban en el extranjero en calidad de prófugos y por el delito de plagio nadie puede ser juzgado ni sentenciado en ausencia. (I)