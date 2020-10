Ministerio de Gobierno exige a la Superintendencia de Compañías la liquidación de Decevale

El Ministerio de Gobierno solicitó formalmente a la Superintendencia de Compañías, la liquidación del Depósito Centralizado de Compensación y liquidación de Valores (Decevale). Así lo informó María Paula Romo, ministra de Gobierno, durante declaraciones ofrecidas a medios de comunicación.

Según lo explicó la funcionaria, de acuerdo a información recabada, dicha empresa no solo ha incurrido en irregularidades en torno a una estafa superior de $ 532 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), sino que ha cometido otras anomalías que justifican su desaparición.

Decevale es la institución del Sistema de Valores, encargada de hacer la custodia de valores en Ecuador, tiene dos bolsas: una en Quito y otra en Guayaquil.

Romo explicó que esa empresa acabó de reconocer que no tiene los valores del Isspol, cuando anteriormente aseguraba que tenía notas globales, notas de depósito, pero después informó que contrató un custodio internacional para mantener las notas, a pesar de que el contrato no contemplaba un custodio internacional.

En una última carta que Decevale entregó a Isspol, informó que se trata del custodio International Custody Service (ICS), con residencia en Estados Unidos, la cual está a punto de ser liquidado y se encuentra a cargo del empresario Jorge Chérrez.

[AHORA] En rueda de prensa, la ministra @mariapaularomo, junto al #CmdtGralPolicía @CarrilloRosero y el director del Isspol, Jorge Villarroel, pidieron a la @SuperciasEC la liquidación de Decevale, empresa que ha faltado al art. 70 de la Ley del Mercado de Valores.#MDGInforma pic.twitter.com/QAUi163uFH — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) October 21, 2020

Con documentos en mano, la funcionaria mostró el lugar de residencia de UCS, el nombre del responsable y un detalle de que se encuentra inactiva.

Lo novedoso de esta información no solo es que es la condición de la firma, sino que además, tiene a su cargos dos clientes: Isspol y Seguro Sucre.

"Es un custodio que se creó específicamente para este tema. Lo que más llamó la atención es que Decevale, a través de su interventora, informó que no tenía conocimiento de esos movimientos, que no contrató con un custodio internacional y que todos esos trámites lo realizó a título personal Luis Álvarez, gerente Operativo de Decevale, quien además durante muchos años fue representante legal.

"Con toda esta información creemos tener elementos suficientes para pedirle a la Superintendencia de Compañías que Decevale sea liquidado como custodio de Valores, además tendrá que responder a Isspol".

La ministra explicó que según la norma, esa empresa es responsable de todo lo que suceda con los valores de Isspol.

Otras pruebas para pedir la disolución

Romo recordó que Chérrez se ha mostrado muy cercano al asambleísta José Serrano y al expresidente Rafael Correa y han dado declaraciones advirtiendo de que ella junto con Patricio Carrillo, comandante General de la Policía, han realizado operaciones similares que fueron contratadas en su período, al ser parte del Directorio del Isspol.

En esa línea, la Ministra indicó que el Directorio no ha conocido ninguna intervención de esta naturaleza. Añadió que en el Isspol no existen documentos sobre estos contratos con Decevale, ya que hubo una complicidad de funcionarios, quienes ya fueron desvinculados de la institución.

Por ello, el actual directorio solicitó a Decevale ver los documentos con los cuales supuestamente se autorizaron operaciones con Chérrez durante el período de Romo y Carrillo.

Romo añadió que -de acuerdo a información recabada- Decevale también permitió que Chérrez pagara a Isspol $ 19 millones en papeles por concepto de dividendos de los bonos global. Dicha transacción se habría realizado sin una firma de responsabilidad de Isspol.

Por ello, la Ministra reiteró que no cabe justificación de que Decevale no haya conocido de estos movimientos. "Para nosotros es inaceptable el argumento de que los directivos de Decevale no sabían nada", expresó.

En una rueda de prensa ofrecida la mañana de este miércoles 21 de octubre, Romo recordó que el artículo 70 del Mercado de Valores menciona que la omisión de las inscripciones, las inexactitudes y retrasos en las mismas, la disposición arbitraria de los depósitos darán derecho de reclamar al depósito centralizado la indemnización en los daños sufridos.

La Ministra advirtió que el reclamo de la indemnización de daños y perjuicios no impedirá el ejercicio de las acciones penales que hubiera a lugar. (I)