Los mensajes falsos por redes causaron una tragedia en Posorja

Desde el mediodía del martes 16 de octubre de 2018, los periodistas en Ecuador intuían que el desenlace de una protesta (transmitida en vivo a través de Facebook) alrededor de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Posorja, parroquia rural de Guayaquil, terminaría en tragedia. La agresividad de los manifestantes no daba espacio a otra opción.

La tergiversación de un hecho real esparcida por las redes sociales (especialmente Facebook), de que tres personas (dos hombres y una mujer) habían secuestrado, drogado y violado a dos niños y que uno de ellos había fallecido por sobredosis, movilizó a un sector de los moradores de la localidad costera.

El hecho real, sin embargo, era el robo con engaño (paquetazo) de $ 230 y dos teléfonos celulares a dos mujeres que en el momento del incidente andaban con sus hijos pequeños. Los usuarios de internet contaron una historia totalmente distinta y macabra.

Solo luego de que la turba enfurecida destruyera propiedad pública y privada y quitara la vida a tres ciudadanos falsamente acusados, la Policía Nacional aclaró los hechos. Todo lo que circuló temprano en las redes sociales eran rumores, especulaciones, noticias falsas.

El fenómeno de las noticias falsas (fake news) no es nuevo. Antes de la existencia de las redes sociales, las radios, los periódicos e incluso la televisión ya publicaban noticias basadas en rumores, especulaciones e incluso mentiras absolutas.

El 18 y 19 de abril de 1961, por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno de John F. Kennedy justificaba una “necesaria invasión de la Bahía de Cochinos”, en Cuba, por el supuesto ataque cubano a la base de Guantánamo.

En Ecuador, el 8 de febrero de 1978 un rotativo guayaquileño declaraba muerto al cantautor Julio Jaramillo. El Ruiseñor de América, falleció al día siguiente.

El historiador Willington Paredes considera que las noticias falsas se producen por dos vías: emisor y receptor. Muchas veces el emisor publica un hecho que el receptor interpreta de manera totalmente diferente a la intención con que se publicó.

Paredes nota que las redes sociales amplifican los rumores. Actúan muchas veces al mismo estilo de los canales de “radio bemba”, que no son otra cosa que la comunicación verbal popular, pero la información llega distorsionada al receptor.

En ese mismo sentido, el académico César Burgos Flor, maestro de varias generaciones de periodistas, coincide con Paredes y agrega que en ciertos casos las redes sociales reemplazan a los pasquines, a las hojas volantes que en el pasado esparcían injurias, insultos, rumores o verdades a medias.

Burgos lamenta que los usuarios de las redes sociales por ganar likes o volver virales sus publicaciones, recurran a inventar noticias. “La semana pasada daban por muerta a Thalía, esta semana, en cambio, están reviviendo a Juan Gabriel”, critica.

Para el sociólogo y catedrático Rubén Aroca, lo ocurrido en la parroquia guayaquileña se perfila más como una instigación (a través de las redes sociales), provocada por terceros, con el ánimo de hacer justicia por mano propia.

Hace una diferenciación y enfatiza: No considera adecuado referirse a la ciudadanía posorjeña como un todo cuando se habla de lo actuado en octubre pasado. “El caso no ha sido adecuadamente descrito, no considero que la comunidad haya actuado en conjunto para linchar”.

Paredes, quien además es sociólogo, considera en cambio que en el caso de Posorja hay al menos 5 factores que generaron ese incidente, entre ellos: la desconfianza en el Poder Judicial y la inseguridad permanente.

La desprotección ciudadana frente a los dos fallos anteriores y el hastío social frente a la situación de los ciudadanos llevaron al ajusticiamiento por mano propia. Los mensajes falsos de las redes sociales afectaron el comportamiento colectivo y generaron una tragedia. (I)