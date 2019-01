Yépez: "El exvicepresidente debe ser sentenciado por los otros delitos"

Su despacho es grande y tiene una hermosa vista de la ciudad. En la pared está un retrato suyo. Mariana Yépez, exfiscal general, de larga y reconocida trayectoria, conversó con EL TELÉGRAFO sobre los problemas de la Fiscalía y la lucha contra la corrupción.

¿Por qué la demora de la Fiscalía en el trámite de los casos que le envía la Contraloría?

De la Contraloría han remitido más de 300 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. Hay algunos muy importantes como el de la auditoría a la deuda externa, en el cual existen varias facetas como la preventa petrolera y otros temas más. Sin embargo, la Fiscalía abre investigaciones previas para todos los informes de la Contraloría. Entonces, nos quedamos en la etapa de investigación previa y nunca se toma una decisión. Me extraña muchísimo que no tomen en cuenta esos informes para hacer una investigación más corta porque existen elementos suficientes para formular cargos e iniciar los procesos.

¿Pese a que la Corte Nacional resolvió que es necesario el informe de la Contraloría para iniciar un proceso penal?

Así es, eso fue recogido por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es un gran impedimento para los procesos de peculado y enriquecimiento ilícito. ¿Cómo es posible que se espere el informe para iniciar el proceso y cuando llega se inicia una investigación? Están abriendo dos vías simultáneas y hacen una investigación paralela a la de la Contraloría, por eso nos demoramos.

¿Es una tema político?

No creo que exista incomprensión ni que sea un tema político. Hace falta una voluntad y esto se debe a que son autoridades encargadas. Generalmente, esos funcionarios no asumen las responsabilidades. Creo que hace falta liderazgo en la Fiscalía porque no existe el titular. No olvidemos que ya hubo tres fiscales encargados y nunca el organismo estuvo en esa situación.

¿Por qué no han elegido al fiscal?

Creo que van a la par de otras autoridades con el Consejo de la Judicatura o la Corte Constitucional. También es un poco difícil designar un fiscal, porque la Fiscalía es una institución notable en la justicia penal. Sin Fiscalía no habría proceso, pero el titular de ese organismo debe tener un perfil adecuado.

¿Cuál es ese perfil que se debe tener para ocupar ese cargo?

Experiencia, personalidad, liderazgo, conocimiento y preparación. En realidad, no debe tener solo un título de tercer nivel. ¿Eso es menospreciar el cargo? Debe tener un cuarto nivel.

¿Qué espera del actual concurso para fiscal?

Que gane el mejor por su trabajo, no por las impresiones que hizo por tal cosa.

¿Es complicado ser Fiscal General?

Es complicado por la cantidad de procesos que tiene e investigaciones. Hay hechos vinculados a la política y no olvidemos los casos de corrupción, que como nunca antes, han proliferado en el Gobierno anterior. Cualquier tema que tocamos tiene corrupción y eso alude a la justicia penal, a la Fiscalía. El éxito o fracaso de un proceso está en la Fiscalía.

¿Por qué es lento el trabajo de la Fiscalía, hay muchos casos estancados?

No hay insuficiencia de fiscales, hoy se dice que por cada 100 mil habitantes deben existir 12 fiscales. Pero esa cifra no corresponde a la realidad del país. No olvidemos que los casos se concentran en las ciudades más pobladas. El problema es el modelo que funciona hace años: se crearon más fiscalías, pero no se cambia el modelo. Hay nuevas denominaciones, pero no existe la dinámica, que es lo más importante. Existen países en los cuales todos colaboran en un caso. Por ejemplo, en Perú en el caso Odebrecht trabajan dos fiscales.

¿Le falta autonomía a este organismo?

En la Constitución de 1998 se estableció que la Fiscalía era una función independiente de los demás poderes del Estado. Pero esa autonomía se perdió con la Carta Política de 2008 aprobada en el gobierno de Rafael Correa. La entidad pasó a depender del Consejo de la Judicatura (CJ). La Fiscalía no puede esperar que el CJ haga todo: organizar los concursos y controlar la carrera fiscal.

Para ese régimen todo estaba perfecto porque el expresidente del CJ, Gustavo Jalkh, obedecía órdenes del expresidente. Era lo más adecuado para empoderarse y asumir el control absoluto de la Función Judicial, como si fuera el principal órgano de ese poder. Pero no es así, la Corte Nacional es la instancia más importante de todas.

¿Esto ha cambiado con el actual Gobierno?

No, porque eso dice en la Constitución. Esa autonomía debe respetarse y va hacia el orden administrativo y financiero. El trabajo se ha incrementado, especialmente en casos de corrupción, y eso requiere de fiscales adjuntos, por ejemplo, y distritales. Ellos pueden ayudar en el despacho de las causas y en revisar informes de la Contraloría. Hace algunos años, cuando era fiscal, creé la Unidad de Indagaciones previas. Tenía tres fiscales y actualmente hay cuatro. ¿Por qué no se aumenta el número de fiscales que conozcan y tengan asesores? Por ejemplo, en temas petroleros, también en la deuda. Son temas importantísimos que necesitan conocimiento científico.

¿Cuál es su criterio sobre la actuación del exfiscal Carlos Baca?

Me sorprende, fue asesor de Correa. Tuvo una intervención inexplicable para acusar a Jorge Glas y a su entorno, por asociación ilícita.

¿Pero, tal vez, lo hizo por la presión social?

Puede ser y por la presión política del nuevo Gobierno. Pero el exvicepresidente Jorge Glas debió ser sentenciado por los otros delitos.

¿Es peligroso que el exvicepresidente no tenga una sentencia en firme?

Sí, podrá cumplir la pena y sin tener sentencia en firme. No se le ha formulado cargos, la Corte Nacional debe decidirse a conocer ese caso.

¿Cómo conseguir eficiencia y dinamismo en la Función Judicial?

El CJ tiene a cargo la parte administrativa, el fiscal debe tener conocimientos administrativos y no depender del CJ. Cumplir con lo que dice la Constitución y la Ley. Ha crecido muchísimo la burocracia, ¿se justifica? Se necesitan evaluaciones en la CJ, la mayoría de funcionarios han sido nombrados en la década correísta.

¿Para una mujer es más difícil llegar a la Fiscalía?

Es muy difícil, pero no es una novedad. Tengo 32 años de experiencia y de ejercicio de autoridad. Fui jueza de primera instancia en la Corte Superior y Corte Suprema de Justicia.

Lo importante es que las mujeres se comprometan a impulsar y respaldar el acceso a otras profesionales como ellas para ampliar la presencia femenina.