Madelyn Ullón, primera mujer vigilante en capacitarse en rescate acuático

Madelyn Ullón fue la primera mujer en ser parte de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas (UREM) de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). En 2019, la subteniente, de 31 años, fue asignada a este grupo y cumple la función de jefa de la base en la provincia de Los Ríos.

"Siempre me llamó la atención la UREM porque es una unidad que se dedica a rescatar personas y a salvar vidas", expresa.

Pese a ser la única fémina se ha sentido respaldada y respetada por sus compañeros a los que considera una familia. No la creen más débil, pero a veces le hacen bromas que ella no toma a mal. "Cuando me subestiman es cuando más me motivan a ser mejor".

Ahora también es la única mujer en un curso intensivo de rescate acuático. En el curso participan 17 miembros de la UREM. Eduardo Ayala, director ejecutivo de la CTE, explica que este tiene una duración de cinco meses y se divide en tres fases. En la primera, de un mes, han hecho actividades en mar, esteros, ríos y piscinas, con un buceador profesional y un especialista en salvamento acuático.

Las siguientes dos fases se realizarán con personas de las Fuerzas Armadas y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional. "Es importante que nuestros rescatistas estén en condiciones de realizar cualquier tipo de maniobra dentro del agua alrededor de las carreteras del nuestro país", destaca Ayala.

"Por ahora nos han enseñado de la natación correcta, cómo acercarse a la víctima, cómo transportarse a un lugar seguro. Hemos mejorado nuestra resistencia y capacidad pulmonar. Esto nos ayudará a actuar en incidentes donde un vehículo cae a una zanja, a un lago o en épocas de inundaciones", cuenta Ullón.

Los agentes fueron preparados en técnicas para rescatar a una persona que atrapada a no más de tres metros de profundidad. El correcto acercamiento a la víctima, técnicas de flotabilidad, extracción segura y reanimación cardiopulmonar.

Madelyne menciona que sabía nadar y nada más. Esta vez ya conoce lo básico para rescate. Sabe que tiene facilidad para flotar, pero dificultad para sumergirse. Entonces debe aprovechar herramientas como cinturones de plomo para poder descender.

La oficial de la CTE ya se ha capacitado en el manejo del sistema de comando de incidentes y en agosto empezará la preparación en rescate vehicular, que es la especialidad de la unidad.

Ella ya no es la única mujer en la UREM. Una compañera de su promoción ingresó y será la primera mujer guía de canes de la CTE. (I)