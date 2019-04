Correa fue más allá de lo que hizo León Febres Cordero

Entre los capítulos negros que ha tenido la justicia ecuatoriana se encuentra el que se vivió en el país en los años ochenta y noventa por el control de los tribunales que, aparentemente, tuvo el expresidente León Febres Cordero (+) y su partido.

Su influencia en la corte de Guayaquil fue grande y su objetivo central era la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde donde pudo perseguir y condenar al exilio a sus enemigos políticos.

“Te voy a perseguir como un perro con hambre” fue la frase tan definitoria que le dijo al expresidente Gustavo Noboa, quien terminó detenido.

Se hicieron públicas imágenes de una reunión que mantuvo Febres Cordero con 10 exmagistrados.

Gustavo Medina recuerda que a él se le impidió asumir la presidencia de la CSJ con tanques y militares enviados por el entonces presidente. Pero hay diferencias entre la justicia socialcristiana y la justicia en los tiempos de la Revolución Ciudadana.

Con los años se determinó que Febres Cordero dominó las cortes cuando ya no era presidente. Su influencia era tras bastidores, no institucionalizada, y además no era absoluta.

En cambio, Correa, según dijo el político César Montúfar, (al presentar una denuncia por delincuencia organizada contra el exmandatario) llegó a manejar las cortes mientras controla, al mismo tiempo, todas las demás funciones del Estado.

De León Febres Cordero, quien tuvo como asesor a Alexis Mera, nunca se dijo que controlaba toda la Justicia, sí ciertas salas y algunos jueces.

Curiosamente, Mera fue el secretario jurídico de la presidencia de Correa en sus 10 años y en este tiempo logró controlar todo. (I)