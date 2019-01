Los padres de Juliana Campoverde serán acusadores particulares contra el pastor 

Absalón Campoverde y Elizabeth Rodríguez, padres de la joven Juliana, desaparecida el 7 de julio de 2012 en el sur de Quito, acudieron ayer al Complejo Judicial Norte, para reconocer la firma y rúbrica dentro del pedido de acusación particular contra el pastor Jonathan C.

Lo acusan del presunto cometimiento del delito de asesinato de la chica.

La instrucción fiscal del caso por el delito de secuestro extorsivo con fin de muerte (que era la tesis de la Fiscalía) terminó a fines de diciembre y se espera que la jueza de la causa fije día y hora para la audiencia preparatoria de juicio en la cual la Fiscalía y la acusación particular presentaran elementos en contra del procesado.

Derivado del expediente fiscal por presunto secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana Campoverde, se abrió una nueva investigación por posible enriquecimiento privado no justificado para Jonathan C.; su padre, Patricio C.; su hermano Israel C.; y, su esposa Andrea R. pic.twitter.com/NgXpT5U2mp