Juicio contra presunta red de corrupción no se reinstaló por ausencia de un procesado

El jucio del caso "El Rodeo" esta vez se volvió a suspender por la ausencia del procesado Marcos Felicísimo A. I., quien no se presentó a la reinstalación de la audiencia de juzgamiento.



Su abogado, Roberto Nieto, dijo vía telemática que su defendido estaba internado desde el fin de semana en el Hospital de Especialidades, pero no presentó un certificado médico para comprobarlo. Tampoco indicó qué enfermedad tenía.



La jueza ponente de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial Manabí, María Paola Miranda, le dio 48 horas al defensor para justificar la inasistencia de su patrocinado y después notificará la nueva fecha para la reinstalación de la audiencia.



En este sentido, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, pidió la prisión preventiva del procesado por no justificar documentalmente su ausencia. Sin embargo, el pedido de la Fiscalía no fue acogido por la Magistrada.



La diligencia debía desarrollarse de forma presencial en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional, este lunes 28 de septiembre, a partir de las 08:30.



Implicados



La Fiscalía procesa a ocho personas: siete funcionarios públicos y un abogado en libre ejercicio, como presuntos autores y coautor de los delitos de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones.



La posible red de corrupción de funcionarios públicos habría solicitado dinero y botellas de licor para tramitar las garantías penitencias de las personas privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social (CRE) “El Rodeo” y en el de Bahía de Caráquez, ambos en Manabí



El juicio del caso “El Rodeo” se inició el pasado 16 de marzo y se suspendió un día después, debido al Decreto Ejecutivo 1017 que declaró el “estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional”, a causa de la pandemia por covid-19.



A la primera convocatoria para reinstalación, el pasado 6 de julio, no se presentó el procesado Javier Vicente L. V., exjuez de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Manabí.



Su abogado defensor explicó, aquel día, que su representado estaba delicado de salud, pero no presentó un certificado médico. La Jueza, en esa ocasión, le dio setenta y dos horas para justificar la inasistencia.



De los ocho procesados, cuatro son servidores administrativos y de asesoría jurídica del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) del CRS “El Rodeo”, tres son jueces de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Portoviejo-Manabí, y el octavo es un abogado en libre ejercicio. (I)