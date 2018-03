Judicatura está abierta a evaluación de Cpccs transitorio

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (foto), aseguró que el organismo está abierto a la evaluación por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio.

No obstante, explicó que se deben contemplar medidas técnicas a través de líneas de base, midiendo cómo funcionaba la Judicatura hace cinco años cuando asumió funciones y cómo funciona en la actualidad.

El titular de la Judicatura se refirió, además, al caso del audio que difundió el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, en donde se escucha a José Serrano, presidente de la Asamblea, en un diálogo con Carlos Pólit, excontralor general, quien se encuentra prófugo.

Advirtió que la Judicatura como parte de la Función Judicial y órgano disciplinario no puede dar comentarios sobre un tema que eventualmente podría judicializarse.

Reiteró que la Judicatura es observador de las actuaciones políticas. Añadió que hasta el momento no ha recibido ninguna queja, acción o administrativa o denuncia contra el fiscal general del Estado o la fiscal general subrogante.

Jalkh habló también sobre la acción urgente que solicitó la Fiscalía semanas atrás. A su criterio, este proceso no tiene por qué influir en la evaluación del Cpccs transitorio.

“No tiene por qué pesar en la evaluación ya que son hechos que no tienen ningún sentido, ninguna prueba, yo no he traficado influencias, he hecho un trabajo decente junto con todo el Consejo de la Judicatura, hemos actuado siempre en el marco de la ley, hemos cumplido nuestras funciones, nuestras atribuciones”, expresó ante varios medios de comunicación luego de un evento a propósito del Día Internacional de la Mujer. (I)