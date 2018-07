Vizueta promete "depuración" en la Justicia

Reconocido como abogado de políticos y personas opositoras al gobierno de Rafael Correa, el doctor Juan Vizueta Ronquillo es desde el jueves último el nuevo director general del Consejo de la Judicatura Transitorio.

En diálogo con EL TELÉGRAFO expone sus objetivos en estas funciones y la visión que tiene del sistema de justicia ecuatoriano.

¿Cómo se dio su designación?

Algunas propuestas se habían generado, la mía parece que salió del Colegio de Abogados de Pichincha y mi nombre había sido bien acogido por los integrantes del Consejo de la Judicatura Transitorio.

¿El no haber tenido respaldo de 2 de los 5 vocales le preocupa?

No, de ninguna manera, creo que sería impreciso el señalar que no apoyaron. En el momento de la posesión fueron muy claros en decir que era propio de un ejercicio democrático lo que habían hecho, pero que el apoyo era ciento por ciento.

¿Cuáles han sido sus primeras acciones?

Primero tratar de enterarme para saber cuáles son las acciones prioritarias en adoptar, tomando en cuenta que el director del Consejo de la Judicatura no solo es el representante legal sino el encargado de todo el ámbito administrativo y financiero.

¿Ha recibido algún informe de cómo se encuentra la dirección?

No. Pero en las primeras horas de gestión lo que he pedido es establecer el represamiento en contratos, sumarios administrativos, en especial los que están por prescribir.

¿La Judicatura entrará en austeridad?

Hay bastantes contratos y por eso los he pedido para conocer el número de estos y analizarlos, igual sobre la cantidad de funcionarios que hay, las funciones y así optimizar los recursos. Aplicaremos la austeridad.

Los concursos para designar fiscales y administrativos se reactivarán en las próximas semanas, ¿cuál será su participación?

Habrá nuevos parámetros en las calificaciones porque de una u otra manera lo más importante termina siendo el hecho de despolitizar la justicia. Que nunca más existan comunicaciones ni filtros, como lo que se hizo público, de que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República terminaba convirtiéndose en un filtro para descalificar a determinadas personas para que no puedan ser operadores de justicia. Debe primar la transparencia en la evaluación y selección.

Usted se postuló para fiscal en 2011, ¿qué experiencia le dejó?

Fue una pésima experiencia, porque lo que espera todo ciudadano el momento de estar capacitado es acceder a un cargo. Evidentemente que uno se siente totalmente decepcionado, desilusionado al ver que un Consejo de Participación no cumplió las expectativas de la ciudadanía porque no aplicó la ley.

¿Usted figuraba como el mejor puntuado?

Estaba en primer lugar, gané el concurso, los medios de comunicación anunciaron en la noche que había ganado, pero en horas de la madrugada el que estaba en sexto lugar pasó al primero y fue el doctor Galo Chiriboga.

¿Volverá a postularse para fiscal?

Creo que las condiciones del país han cambiado, no creo mucho en instituciones, sino más en los hombres y el momento en que hay un hombre como el doctor Julio César Trujillo al frente del Consejo de Participación Ciudadana, ese hecho para mí es una garantía.

¿Su paso por la política podría incidir en sus nuevas funciones?

De ninguna manera, el grado de profesionalismo permite separar las cosas. En algún momento participé en política por el movimiento Pachakutik por invitación, pero no por afiliación.

¿Qué pasará con su estudio jurídico mientras ejerce las funciones de director?

Lamentablemente tengo que cerrar las puertas de mi estudio jurídico. Creo que es necesario hacerlo, porque no quisiera que algún funcionario judicial utilice un membrete mío en un escrito para tratar de influenciar, esto es cuestión de ética.

Como abogado usted estuvo en la defensa en casos polémicos, ¿afectó a favor o en contra?

No soy la persona idónea para calificar si fue bueno o malo, creo que cuando tenemos principios son estos los que deciden nuestras actuaciones y me he caracterizado por la defensa de los derechos humanos y en eso me he desenvuelto.

¿Cuáles son las prioridades en su gestión?

Depurar a los malos elementos para que se incremente la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. Independencia y depuración serán los dos pilares fundamentales en los que consideramos prioritaria nuestra actuación.

¿Cómo espera que la ciudadanía recuerde su paso por el Consejo de la Judicatura?

Como un hombre que aportó a la modernización de la justicia, a la recuperación de la independencia y confianza ciudadana en este período de transición en el que se construyeron las bases para el restablecimiento de la democracia. Que quede sentado que este Consejo de la Judicatura es el que cimentó las bases para estos objetivos que son un clamor del pueblo ecuatoriano. (O)