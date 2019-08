Joven calló durante dos años supuesta propuesta indecente de un pastor

“Gregorio” es uno de los cuatro jóvenes que, supuestamente, fueron acosados sexualmente por el pastor Jorge G., quien servía en el Centro Cristiano del cantón Milagro, en Guayas.

El muchacho manifestó que en enero de 2017, el religioso lo llamó para pedirle que fuera a dormir a su casa para recibir a la mañana siguiente a un técnico en acondicionadores de aire.

“En mi inocencia acepté ir. No pensé que me pasaría algo tan incómodo”, relató en la versión que escribió para el Presbiterio Distrito Costa de la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios del Ecuador (Ceade).

El joven recordó que en casa de Jorge G. comieron y este, supuestamente, le preguntó si se bañaría y luego que si quería bañarse con él desnudo.

“Le respondí que eso no era normal y me dijo que aunque sea en calzoncillo. Entonces cambié mi genio y le dije que eso no se hace”, consta en el documento.

Agregó que el hombre le dijo que lo había hecho antes con otros chicos.

“Estaba asustado. No había señal, no podía llamar a nadie y cada vez me daba más miedo. Yo solo le pedía a Dios que me protegiera”.

Agregó que el pastor se quedó dormido mientras él veía televisión, pero luego se despertó y le insistió en que le diera masajes.

Después “Gregorio” se quedó dormido hasta que sintió un miembro viril en su brazo.

“Me levanté. Él se hizo el dormido y fui a la sala a llorar en silencio. Luego se acercó a preguntarme qué pasaba y le dije que me dolía la barriga”.

También contó que el pastor le quiso poner la mano en las partes íntimas.

Al siguiente día, “Gregorio” esperó que el pastor se fuera y estuvo en la casa hasta las 10:00, pero nunca llegó el técnico.

“Eso pasó hace dos años. Guardé silencio por temor, pero no puedo soportar que más chicos sigan cayendo en manos de esta persona”.

Jorge G. fue suspendido en abril luego de que los casos fueran denunciados. Dos meses después fue expulsado del Ceade. Aún no ha sido detenido. (I)