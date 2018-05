José Chérrez: “Hay que hacer una quimioterapia en la frontera”

José Chérrez, quien trabajó con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), con el Servicio Secreto (FDLE, Departamento de Aplicación de la Ley de la Florida) y otras instituciones de Estados Unidos, estuvo de paso por Guayaquil, su tierra natal, para capacitar a grupos que brindan seguridad y se refirió al tema de la frontera norte.



¿Cómo se debe manejar el problema en la frontera norte?

El Gobierno está haciendo bastante con las Fuerzas Armadas y Policía, un esfuerzo sobrehumano aunque falta tecnología. Es la primera vez que pasa esto. Es nuevo para todos los ecuatorianos, para el gobierno, para la comunidad.



¿Están preparados los militares y policías para esta crisis?

Les falta tecnología, equipos modernos, entrenamientos en protección de alto riesgo para cuidar personas importantes (Presidente, ministros, periodistas...).

El Gobierno dijo que el grupo de “Guacho” nunca tuvo la intención de entregar a los periodistas secuestrados...

Ellos pasaron de narcoguerrilleros a terroristas. Lo hicieron para demostrar que tienen poder sobre nuestra tierra, ese es el impacto psicológico.

¿Cuál es su lectura con la pareja secuestrada?

La ciudadanía tiene que sacarse ese chip del: “a mí no me va a pasar o aquí no va a pasar eso”. El terrorista va a secuestrar y va a asesinar a quien sea. No importa el título profesional.

¿Colombia no asumió su corresponsabilidad?

Colombia durante años ha estado luchando contra esto con ayuda del Gobierno estadounidense y no termina. Como ecuatorianos, querer echarle la culpa a alguien es fácil. Nosotros tenemos que limpiar nuestra casa, no echarle la culpa al mundo. Hay que hacer una quimioterapia en la frontera con la ayuda de expertos.

EE.UU. asesorará en seguridad e inteligencia a Ecuador...

El Gobierno debería pedir ayuda a países como España, EE.UU., Israel, porque Ecuador necesita tecnología para combatir este cáncer.

¿Cuál sería la mejor forma de incursionar en la zona caliente?

Haciendo inteligencia tanto física como tecnológica, usando drones, satélites para detectar dónde está el enemigo. Ecuador empezó esa quimioterapia que tiene que hacer en sus límites, poco a poco, con resguardo de la fuerza pública, entrenamiento y actualización.



¿Qué necesitan nuestras Fuerzas Armadas y Policía?

Las FF.AA. tienen que actualizarse en monitoreo, drones espías; aprender más sobre qué tipos de drones hay como los explosivos. Deben capacitarse en rastreo de llamadas, monitoreo de aviones espías. (I)