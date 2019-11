Presidente de la Conaie, Jaime Vargas, no acudió a la Fiscalía

Para las 09:00 de este miércoles 27 de noviembre del 2019 fue citado a la Fiscalía el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas.

Vargas fue citado para que rinda su versión dentro de la investigación que ha iniciado Fiscalía por el presunto delito de instigación ante la denuncia del excandidato a prefecto de Pichincha, Marcelo Hallo.

Según el denunciante, Vargas y otros dirigentes indígenas cometieron el delito durante las protestas de octubre de 2019.

El presidente de la Conaie no compareció a la diligencia, por lo que se fijará nuevo día y hora.

Vargas ha sido el blanco de fuertes críticas desde octubre, la última por la difusión de un video donde evidencia su decisión de no seguir con el diálogo con el Gobierno, compromiso adquirido luego de la negociación para terminar la protesta y que tuvo como garantes a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y a las Naciones Unidas.

Jaime Vargas, Presidente de la CONAIE vuelve a ser protagonista en un vídeo que se subió a las redes, este se vuelve tendencia. Vargas manifiesta que " El Gobierno no es nuestro amigo"#RadioAguilaSport#1050AM pic.twitter.com/mtSAgNve5e — Radio Aguila Sport (@radioaguila) November 26, 2019

En el vídeo divulgado en redes sociales, Vargas señala que "el Gobierno no es nuestro amigo, no es nuestro compadre, la Policía nunca va a respaldar al pueblo ecuatoriano". En respuesta la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sostuvo que no es el momento para la confrontación y que espera que las dirigencias de cada uno de los sectores del país tengan una actitud que corresponda al momento que vive el país. (I)