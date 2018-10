Interpol activó la alerta roja para Fernando Alvarado

La Secretaría General de Interpol (Lyon- Francia) publicó la Notificación Roja de Policía Internacional para Fernando Alvarado Espinel. Así lo informó antes del mediodía del 26 de octubre, la Policía Nacional en su cuenta de Twitter.

Una vez que se activó esta alerta, Alvarado, quien se desempeñó como secretario de Comunicación en el régimen de Rafael Correa, podría ser localizado y detenido con miras a su extradición entre los 192 países de la Organización.

La notificación entra en procedimiento luego de que el pasado miércoles 24 de octubre, en la audiencia de incumplimiento de medida cautelar, la jueza nacional Sylvia Sánchez dejara insubsistentes las medidas que pesaban contra el exfuncionario: prohibición de salida del país; presentación periódica ante autoridad judicial y uso del dispositivo electrónico.

En su lugar, la jueza dispuso la prisión preventiva y que se oficie a la Interpol para la emisión de una alerta roja que permita la localización y captura. También ordenó la prohibición de enajenar sus bienes; y la inmovilización de cuentas, fondos y activos de Alvarado.

El domingo 27 de octubre, María Paula Romo, ministra del Interior, confirmó que el exsecretario de Comunicación fugó del país tras quitarse un dispositivo electrónico que portaba como medida cautelar.

El exfuncionario fue señalado por la Contraloría General del Estado por presunto delito de peculado.

En medio de este anuncio, a las 16:29, la asambleísta Jeannine Cruz, difundió en su cuenta de Twitter un video en el cual Alvarado declaró que una persona muy cercana al presidente Lenín Moreno le ayudó a quitarse el dispositivo electrónico como "un acto de justicia".

"Si usted conociera al ser que me ayudó a librarme de ese grillete no lo creería y está tan cerca suyo, Presidente (Lenín Moreno), pero tan cerca suyo que conociendo todo lo que a mí me estaban haciendo hizo un acto de justicia", expresó Alvarado. (I)