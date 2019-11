“El diálogo con Odebrecht se detuvo porque es una empresa corrupta”

La Procuraduría General del Estado asumió un liderazgo para que se alcancen sanciones e indemnizaciones por los casos de corrupción en Ecuador. Su titular, Íñigo Salvador, explica cómo se ha cumplido con este propósito.

¿Qué rol cumple la Procuraduría en casos de corrupción como Sobornos, Singue, etc.?

La lucha contra la Corrupción se respalda en un sustento legal. Hay entidades que tienen funciones claras como es la Fiscalía, una segunda es la Contraloría que controla el uso de los recursos públicos. Si detecta indicios de responsabilidad penal, pasa a la Fiscalía que ejerce sus respectivas acciones. Ahí entra la Procuraduría, que representa al Estado.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), establece que cuando el Estado sea víctima en un delito, puede comparecer con una acusación particular, a través de la Procuraduría.

¿Considera usted que la Procuraduría tenía perfil bajo en estos casos?

En el pasado la Procuraduría no tenía un papel activo. Creo que se debía a una interpretación de la norma del Código Penal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, pero sobre todo del COIP, que pretendía que la Procuraduría tuviera una potestad de presentar o no acusación particular.

La Procuraduría tiene la obligación de presentar una acusación particular. Por ello nos hemos embarcado en una serie de acusaciones particulares en casos como es el de Sobornos.

¿Antes por qué se presentaban las acusaciones?

Quizá en el pasado los procesos judiciales contra corrupción eran menos o no había acusación particular. Pero creo que si los acusados son un expresidente, un exvicepresidente, ministros, lo mínimo que se puede hacer es que el Estado pueda presentarse con un funcionario de igual jerarquía como es el Procurador General del Estado.

¿Su gestión marcó una nueva época contra la corrupción?

Lo que puedo decir es que hay una actitud de hacer mayor presencia del Estado. Incluso presenté a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría para que se restituya el control previo de los contratos. Es decir que Procuraduría revise los contratos antes de ser firmados.

¿En qué estado está el proyecto?

Ya lo presentamos. Hace un mes comparecí a la Comisión de Asuntos Económicos para explicarlo.

¿Cuáles son los casos de corrupción emblemáticos en los que pone mayor atención la Procuraduría?

El caso emblemático es el caso Sobornos, pero hay otros como el caso Singue; Iván Espinel, Norma Vallejo y el de la exvicepresidenta Alejandra Vicuña.

¿Hay un estimado de cuánto dinero ha perdido Ecuador por los sistemas de corrupción?

Es aventurado poner un monto porque la corrupción hace todo a escondidas. Solo en el caso Sobornos se ha logrado encontrar indicios de un monto cercano a los $ 7'800.000.

Por Sobornos, usted planteó una reparación integral de $ 23,3 millones ¿qué destino tendrán esos recursos?

Habrá que ver lo que los jueces determinen si es que se ha logrado comprobar que la indemnización asciende a ese valor. Habrá que determinar en qué proporción participaron las autoridades de esas entidades estatales (Miduvi, Senagua, MTOP, etc.) y en qué proporción les corresponde la porción de la indemnización.

Ecuador y Brasil crearon un acuerdo de reparación por el Caso Odebrecht ¿Hay avances?

Aún no hemos determinado cuál fue el monto del daño causado. Las conversaciones con Odebrecht están suspendidas. Es complicado negociar porque Odebrecht es una empresa corrupta.

Ninguno de los casos por corrupción tiene una sentencia ejecutoriada ¿qué lectura le merece?

Los tribunales de justicia deben garantizar el debido proceso, pero a veces es abusada. Piense por ejemplo en las nueve audiencias aplazadas en el caso de Iván Espinel. Hay jueces que son permisivos so pretexto de garantizar el derecho a la defensa.

Pero en general confío en que pronto comencemos a tener las sentencias de los diferentes casos. (I)