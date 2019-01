Información en los celulares de los tres sospechosos será determinante

En forma reservada, el viernes 24 de enero fueron extraídos los contenidos, videos y fotos de los celulares de los tres presuntos causantes de la violación grupal a Martha, en un bar-restaurante de Quito.

La diligencia judicial se cumplió en las instalaciones del Servicio de Criminalística de la Policía Nacional, en el norte de la capital.

Al sitio llegaron en medio de estrictas medidas de seguridad los tres detenidos, los abogados de las partes, el fiscal del caso y los peritos.

Para el abogado de Martha, Fabricio Mena, es una diligencia muy importante porque lo encontrado en los celulares es determinante en el proceso investigativo.

Por prohibición legal no reveló detalles de lo hallado, pero subrayó que la extracción de los contenidos permite saber la participación de los acusados.

Además, de ahí la Fiscalía podrá determinar si existe o no la cuarta persona que habría participado en la violación. “Son tres teléfonos que estaban en cadena de custodia, uno de cada uno de los sospechosos”, dijo, al admitir que entre los procesados persisten las contradicciones. “Queremos conocer la verdad y que se haga justicia y que pague quién tenga que pagar”, dijo.

Agregó que Martha manifestó que Javier, el supuesto cuarto sujeto, no estaba en el momento de la agresión.

Edwin Román, defensor de los hermanos John Alexander C. y Danny Paúl C., enfatizó que de la extracción de las fotos y los videos de los teléfonos, el fiscal del caso tomará las acciones respectivas.

“El hablar de un cuarto implicado es un hecho nuevo. A mí me sorprendió lo que los jóvenes dijeron el jueves”, al precisar que Javier habría tenido gran responsabilidad. Esto porque fue quien desvistió a Martha y les dio de beber y fumar a los chicos hasta que perdieron la conciencia, indicó Román.

Añadió que los medios de prueba científicos y técnicos, como el ADN, permitirán que cuando se tengan los resultados, en ocho días, se podrá vincular o desvincular a los presuntos culpables. “Está ordenado la realización de los exámenes. La respectiva evaluación se hará cuando tengamos los resultados”, insistió.

Procesados se defienden

Los hermanos John y Danny P. y Andrés M., rindieron el viernes 24 de enero sus versiones, a través de videoconferencia, desde el centro de rehabilitación social de Latacunga, Cotopaxi.

Las versiones de los imputados duraron hasta las 21:00 del jueves último. Al salir del recinto penitenciario, Román dijo que las versiones de sus defendidos fueron concordantes, pues admitieron que estuvieron en la reunión y que hubo un momento que se durmieron. Además, sostuvieron que Javier Espinosa estuvo con Martha en la reunión.

El abogado Ermes Sarango sostuvo que su defendido Andrés M. culpó a Espinosa de proporcionar la droga, que la compró a un hombre que pasaba por la calle. Esto lo aceptó porque había ingerido licor durante tres días.

También acotó que de las pruebas dactiloscópicas no hay rastros de su defendido. Sin embargo, sostuvo que si aparece Andrés en los videos tendrá que responder por los actos cometidos. “Eso es justo y necesario”. (I)

-------------------------------

Martha dice que no hubo una cuarta persona

Martha negó, vía telefónica, que Javier Espinosa participó en la violación grupal de la que fue víctima en un bar-restaurante del norte de Quito.

Se ratificó de que Juan Andrés I., Jhon Alexander C. y Danny Paúl C. serían los responsables de la brutal agresión, ya que se quedó con ellos mientras Javier Espinosa fue a comprar algunas cosas para festejar el cumpleaños. “Me quedé con los tres supuestos amigos en los cuales confiaba, luego de esto, como lo he repetido, perdí automáticamente el conocimiento”, manifestó.

En tono tranquilo, sostuvo que cuando despertó fue Espinosa que la encontró y dio parte del hecho a la Policía Nacional. “La investigación es cuestión de la Fiscalía, solo digo mi versión, lo que me consta y para Javier lo único que tengo son palabras de agradecimiento”, remarcó.

Esta aclaración hizo la tarde de este viernes 24 de enero ante las versiones rendidas el jueves por los tres detenidos investigados, quienes aseguraron que en el delito participó una cuarta persona. Indicaron que esta sería Javier, quien es uno de los dueños del local en donde se produjo el hecho.

Martha prefirió no profundizar en otros detalles aduciendo que retoma sus actividades, pero bajo vigilancia médica y psicológica.

“Me siento bastante protegida”, expresó, negó que haya revisado lo que se dice de su caso en las redes sociales, pero está al tanto de las investigaciones que se realizan a través de sus abogados y su familia.

“Tengo fe en Dios. Él me puso aquí por algo, espero ser un referente no una estadística. Tengo totalmente fe en la justicia del país de que se va a llegar hasta las últimas consecuencias”, remarcó.

Martha pidió a otras mujeres agredidas, que seguramente las hay, que no callen, “denuncien, acérquense a alguien, porque siempre hay gente para apoyar”.

Su abogado defensor, Fabricio Mena, recordó que la instrucción fiscal o fase de investigación terminará el próximo 13 de febrero, para dar paso a la audiencia preparatoria de juicio y presentación de dictamen. (I)