Indicios penales en la adquisición de fundas para cadáveres

La Contraloría emitió dos nuevos informes con indicios de responsabilidad penal en el caso de la adquisición de bolsas para embalaje de cadáveres en los hospitales Los Ceibos y Guasmo Sur.

Según el informe aprobado, las fundas para cadáveres se adquirieron con una diferencia de al menos $ 137 cada unidad. En los valores globales se observan sobrevaloraciones que, porcentualmente, representan el 1.283% en el Hospital del Guasmo Sur y 1.311% en el Hospital Los Ceibos, por 144 y 4.000 bolsas, respectivamente. Los informes penales concluyen que la suma de ambas adquisiciones no debía superar los $ 46.910.

En los dos casos se señalan irregularidades en la fase precontractual, que beneficiaron a los contratistas.

En Los Ceibos, los funcionarios responsables no justificaron por qué no se buscó a otros proveedores del Estado. En el Guasmo Sur se invitó a participar directamente a un proveedor que no está registrado en el Clasificador Central de Productos con el código para ofertar esos insumos médicos.

En esta línea de presunta corrupción hospitalaria, ayer la Fiscalía y la Policía allanaron el Municipio de Colta por un presunto sobreprecio en la compra de insumos para fumigación.

Durante el operativo, los agentes incautaron computadores y documentos para recabar indicios, según Fiscalía.

Este allanamiento se suma a los registrados el martes 19 de mayo, en las instalaciones del hospital General de Ibarra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Imbabura; y en el Sagrado Corazón de Jesús, en Quevedo, provincia de Los Ríos.

La primera diligencia judicial en Ibarra se desprende de la investigación previa por presunto sobreprecio en un contrato para la adquisición de fundas para cadáveres, en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19.

En el hospital Sagrado Corazón de Jesús decomisaron dos CPU y documentación relacionada con la compra de insumos médicos y medicina, correspondientes al 2020 y adquiridos para enfrentar la emergencia sanitaria. (I)