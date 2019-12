Niño de 5 años se salvó de morir junto a sus hermanos

A dos hermanos de 10 y 14 años les quitaron la vida dentro de su casa situada en la zona de Pinllo, en Ambato, provincia de Tungurahua. Otro niño más pequeño, de cinco años, se salvó de morir en este hecho que ocurrió la madrugada del 13 de diciembre de 2019.

La fiscal Susana Llumiquinga informó que el adolescente recibió un golpe en la cabeza, mientras que a la niña de 10 años le cortaron el cuello. El más pequeño de los hermanos también estaba en la vivienda, pero dormía en un lugar cerrado y no habría escuchado nada.

Jorge Pérez, jefe policial del distrito Ambato Norte, mencionó que el móvil del doble asesinato no fue el robo, porque los criminales no se llevaron nada. Además las seguridades de los accesos no fueron violentados.

Los padres de los menores no se encontraban en casa, habían viajado a Ibarra para comprar frutas y al regresar encontraron los cuerpos.

El progenitor sospecha de un hombre que hizo trabajos en el domicilio y que recientemente salió de la cárcel, según recogen medios locales. Hasta el momento no hay sospechosos detenidos (I)

Foto: El Heraldo de Ambato