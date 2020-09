Gabriela Pazmiño admitió que conoce a Daniel Salcedo, pero no mantuvieron negocios

Este lunes 14 de septiembre la jueza Gianella Noritz, conocerá el pedido de caución (fijación de fianza) presentado por los hermanos Michel y Dalo Bucaram Pulley y esposa de este último, la exasambleísta, Gabriela Pazmiño.

La defensa de los procesados planteó que cada uno cancele un monto $ 30.000, mientras dure la investigación por presunta asociación ilícita en la venta de insumos médicos en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La diligencia se llevará a cabo en la Unidad Judicial Albán Borja.

Esta audiencia estaba prevista para el lunes 31 de agosto, pero la magistrada resolvió una nueva fecha. Entre tanto, la tarde de ayer, Pazmiño rindió su declaración desde Estados Unidos, vía telemática.

Durante dos horas y media, la exlegisladora del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y presentadora de televisión, dio su versión en torno a la causa.

Entre los documentos que presentó se encontró un certificado de la Asamblea Nacional y otro del Consejo Nacional Electoral (CNE) que señalaron que Jorge Henríques Aguilera no fue su asambleísta alterno.

Henríques se desempeñó como jefe de Compras Públicas del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Según investigaciones preliminares, en un solo día, habría aprobado la compra de casi $ 5 millones en insumos médicos. Sobre él también pesa un informe con indicios de responsabilidad penal, emitido por la Contraloría General del Estado.

Francisco Onofa, abogado de la exlegisladora, indicó que su clienta también explicó sus movimientos económicos, ya que ella se señaló que ella habría movido un valor de $ 1,7 millones en el último año.

El jurista indicó que la declaración al Impuesto a la Renta, así como las declaraciones a las salidas de divisas son de aproximadamente de ocho años antes de la causa.

Onofa aseguró que se solicitó a los medios de comunicación donde trabajó Pazmiño que certifiquen cuáles eran los montos que declaraban cuando fue presentadora de televisión.

En su versión, Pazmiño también admitió que conoce a Daniel Salcedo, uno de los empresarios señalados en el caso, quien se encuentra en el Centro de Detención Provisional de El Inca.

No obstante, reiteró que eso no implica que haya mantenido negocios. "No existe un solo contrato, un documento, que demuestre un vínculo o relación con Salcedo", indicó Onofa. (I)