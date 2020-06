Manto lúgubre sobre funerarias de Guayas por denuncias de sobreprecios

Tampoco las desgracias llegaron solas para familias de fallecidos por el covid-19 en Guayas. Una vez que perdieron a su ser querido, en medio del dolor tuvieron que ingeniarse cómo, dónde y con qué darle sepultura.

Wilson Bravo canceló $ 1.100 por un servicio funeral, como señala la factura. Pero asegura que no lo brindaron, sino que solo le entregaron un cofre mortuorio sencillo, “que no dejaba de costar $ 400”. Dice que no hubo formolización al cuerpo, ni flores ni carroza fúnebre para su fallecida esposa.

Él mismo tuvo que comprar dos sacos de cal y sellar con fundas el ataúd para evitar que el cuerpo emanara olores. A eso se suma que tuvo que mantenerla en casa por el turno para sepultarla.

Hoy está en el trámite del auxilio funeral en una de las oficinas del IESS para la devolución de lo que pagó. Allí ha entregado las facturas de la funeraria y otros documentos que le exigían. “Fue un total abuso en un momento tan difícil que vivía. Ellos solo decían si quiere llévelo, si no, déjelo”, dice con la voz quebrada por el dolor de la pérdida.

Jorge Wated, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS), quien encabezó la Fuerza de Tarea Conjunta en Guayas, denunció esta semana que hubo cobros indebidos por parte de ciertos prestadores funerarios (del IESS) en los servicios exequiales, con un perjuicio de $ 3 millones, según estimaciones preliminares.

“Denunciamos que, en Guayaquil, ciertos prestadores funerarios presentaron sobreprecios en facturas por servicios, como el traslado en carroza o el cofre mortuorio, cobraron por la velación cuando está prohibido por el COE”, indicó en Twitter.

También señaló que “falsificaron firmas de familiares y en otras provincias cobraron por servicios que nunca brindaron”. “Hasta el momento hay 26 facturas para reembolso, de personas sepultadas gratuitamente por el Grupo de Tarea”, añadió en la red social.

Indicó que continúan recopilando estas facturas y adelantó que iniciará acciones legales y consideran terminación de convenios.

Wated también compartió en Twitter varias copias de cédulas y de facturas de servicios funerarios, que ponen al descubierto la ilegalidad. Estos servicios exequiales fueron contratados por el IESS por un valor de $ 1.357,73.

Explicó que, pese a que se prohibieron ciertos servicios por el COE Nacional, dichos prestadores cobraron el cofre por casi $ 700 y la carroza por otros $ 600 y cuadraban el valor total establecido con el IESS.

Merwin Terán, presidente de la Asociación de Funerarios de Guayas, dijo a EL TELÉGRAFO que ninguno de los prestadores se ha sobrepasado del monto fijado en el convenio, por lo que recibieron con sorpresa las declaraciones de Wated. Precisó que desde el 16 de marzo se eliminaron el velatorio, las misas y la cafetería, pero ofrecieron los otros servicios.

Alega que recibieron una comunicación vía Quipux desde el IESS donde se estableció que se haga el cobro en dos rubros: el cofre mortuorio y el auto carroza. “Eso es lo que hicimos, basados en lo que el IESS mismo nos dijo que hagamos”. Sin embargo, señaló que si alguien del gremio falsificó firmas y cometió errores, tendrá que responder. “Pero como federación no los podremos defender.

IESS pide la disponibilidad de cargos

El Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS) solicitó la disponibilidad del cargo a 101 directivos. Para ello se realizará una evaluación de su gestión.

La propuesta del titular del IESS, que será analizada en el Consejo Directorio, es que una empresa independiente internacional haga un llamamiento a las personas que quieran ser parte de una selección para integrar una terna para cada uno de los hospitales, de donde será elegido el director(a) del IESS y nombrar a la mayor cantidad posible en sus puestos, de forma que no sea “a dedo”.

Esto es, según dijo, para quitarle la “mano política” a las designaciones de los administradores de los hospitales y centros de salud del IESS en el país.

Como ejemplo citó que ha sido retirado del hospital Teodoro Maldonado Carbo un gerente que fue nombrado tras resultar el cuarto en un concurso con irregularidades.

Este funcionario, sin embargo, obedecía a un partido político, lo cual generó ataques de organizaciones sociales. Indicó que se están adoptando las decisiones que sean las mejores, aunque sin dudas puede haber equivocaciones.

El objetivo de esa entidad es hacer los cambios estructurales más adecuados en el IESS, frente a la demanda de la ciudadanía de recibir buena atención, suministros y cero corrupción. (I)