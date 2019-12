Buscan a dos reos que fugaron de cárcel de Latacunga

La Policía Nacional continúa con la búsqueda de dos reos que se fugaron el domingo 15 de diciembre, del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga (Cotopaxi), anunció el general César Cabrera, director nacional de la Policía Judicial.

La madrugada del domingo Jorge N., Jean S. y Jeison S. se fugaron del centro penitenciario. De ellos, Jeison S. fue recapturado y se le inició el respectivo proceso legal, advirtió el general.

La recaptura del individuo ocurrió en el colegio 5 de Agosto en la provincia de Esmeraldas.

Cabrera indicó que la madrugada de ayer se iniciaron las investigaciones con las autoridades del centro penitenciario para determinar cómo ocurrió la fuga.

El general reiteró que si bien los dos individuos que todavía no fueron localizados no son de alta peligrosidad, la ciudadanía no debe acercarse a ellos y alertar a las autoridades. Aseguró que al estar en condición de fugados, pueden tener una conducta de alto riesgo. (I)