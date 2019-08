Francia requisa más de una tonelada de cocaína procedente de Ecuador

El Gobierno francés anunció este miércoles 14 de agosto la incautación en el puerto de Le Havre (noroeste) de 1.066,5 kilos de cocaína, valorados en unos 74 millones de euros (unos 82 millones de dólares) que estaban escondidos en un cargamento procedente de Ecuador.

El ministro francés de Hacienda, Gérald Darmanin, destacó en un comunicado que la operación, que tuvo lugar en la noche del lunes al martes, supone la mayor aprehensión de cocaína en Francia este año por parte de los agentes de aduanas, a los que felicitó.

Los aduaneros intervinieron con carácter urgente en una de las terminales de Le Havre después de haber seleccionado para su inspección un cargamento de palmitos que había llegado desde Quito tras haber transitado por el puerto de Amberes.

?? Je félicite les douaniers du Havre et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui viennent de saisir une tonne de cocaine.



?Cette saisie exceptionnelle représente une perte sèche de plus de 74 millions d’€ pour les réseaux criminels. pic.twitter.com/mfoaIY4lnS