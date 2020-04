Alcalde de Baños, investigado por impedir ingreso policial

La Fiscalía abrió una investigación previa al alcalde de Baños, Luis S., por incumplimiento de orden legítima de autoridad al desconocer una disposición del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional durante el estado de excepción.

El Alcalde de Baños impidió el paso de 5 uniformados que debían cumplir con el aislamiento obligatorio en la Escuela de Formación de Policía en dicho cantón tungurahuense, puesto que por su trabajo estuvieron expuestos a personas diagnosticadas con covid-19.

Un comunicado del COE cantonal indicaba que "se opone firmemente al traslado de miembros de la Policía Nacional que han estado en contacto con pacientes contagiados del covid-19 y que pretenden trasladarlos a la Escuela de Formación de Policía de Baños de Agua Santa".

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc abre investigación previa por incumplimiento de orden legítima de autoridad al alcalde de #Baños, Luis S., por desconocer una disposición del #COE Nacional durante el estado de excepción. pic.twitter.com/5tq4BdRo4C — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 2, 2020

Incluso la cuenta en Facebook del GAD de Baños transmitió en vivo la situación y cuando el Alcalde Luis S. conversaba telefónicamente, aparentemente con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a quien le indicaba que hacía todo lo que el pueblo baneño le exige. En un video posterior dijo que afrontará las consecuencias que su decisión acarree y que solicitaron que dichos policías sean ubicados en la localidad donde estaban cumpliendo su servicio.

La Policía respondió al alcalde y en un comunicado lamentó que "a más del combate a la pandemia, lastimosamente tenemos que desgastarnos en resolver los conflictos creados por ciertos dirigentes políticos".

La institución rechazó la discriminación a sus miembros que "en cumplimento de su misión constitucional han garantizado la seguridad de las personas y sus bienes, exponiendo incluso la propia integridad personal y familiar".

Explicó que la disposición era de carácter preventiva y se emitió en toda unidad policial para que se designe un espacio adecuado para que los policías descansen manteniendo así el aislamiento y distanciamiento social recomendado," en figura similar a los albergues que cada cantón ha establecido también de manera preventiva, no para realizar el traslado de paciente alguno y más bien para evitar la interacción con la ciudadanía en general".

@PoliciaEcuador se indigna y responde al alcalde de Baños que impidió paso de 5 uniformados que llegaron a escuela de la institución q está en esa ciudad para cumplir con el aislamiento obligatorio porque estuvieron por su trabajo expuestos a personas diagnosticadas con covid-19 https://t.co/PUllSUUWoR — patricio carrera (@patriciocarrera) April 2, 2020

Los policías con sospecha o confirmados guardan aislamiento preventivo o son traslados a los hospitales institucionales conforme los protocolos del Ministerio de Salud Pública, añade el comunicado firmado por el comandante Patricio Carrillo.

"En virtud de lo anterior, y ante la actitud gravemente amenazante asumida por el COE cantonal de Baños y su Alcalde, se ha dispuesto que el personal policial que presta servicios en esa jurisdicción se repliegue a reforzar los cantones aledaños", puntualiza.

La Policía responsabiliza al Alcalde y a todos los integrantes del COE cantonal de Baños respecto de la seguridad de los conciudadanos y la protección de sus derechos, y "estaremos gustosos de brindar nuestro servicio como siempre lo hemos hecho, una vez que se corrijan dichas actitudes atentatorias a la dignidad de las personas, en este caso de los servidores policiales que merecemos respeto y que también somos seres humanos conscientes de que estamos con mayor nivel de riesgo y exposición precisamente por el cumplimiento de nuestra misión", finaliza el comunicado.

En una entrevista en un canal local la noche del miércoles 1 de abril de 2020, la ministra Romo enfatizó que el impedimento de ingresar a su propia escuela de formación a un grupo de policías es "inadmisible".

"Me parece inconcebible lo ocurrido en Baños, esto no se puede repetir. El #CmdtGralPolicía @CarrilloRosero ha dicho que ningún policía entrará a la ciudad hasta que el #COENacional analice la situación. Los uniformados descansarán en cantones aledaños", subrayó @mariapaularomo. pic.twitter.com/z6jWDyWltK — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) April 2, 2020

"El temor no se justifica y no podemos permitirlo, porque ellos se juegan la vida todos los días. Me parece inconcebible lo ocurrido en Baños, esto no se puede repetir", subrayó Romo. Confirmó que los servidores policiales descansarán en cantones aledaños. (I)