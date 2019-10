Fiscalía investigará el ataque al exsubsecretario de Justicia

El atentado del que fue objeto el exsubsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho, el miércoles 16 de octubre, será investigado por la Fiscalía.

Este lunes el exfuncionario y experto en seguridad acudió al despacho de la fiscal general, Diana Salazar, para ratificar su denuncia y oficializar su pedido, ya que, según dijo, no fue una agresión simple sino un intento de asesinato.

“El chico que me atacó fue enviado para matarme”, dijo Camacho, al recordar que recibió 17 puñaladas por lo que estuvo cinco días en el hospital donde le pusieron cuatro pintas de sangre y se sometió a tres intervenciones quirúrgicas.

El exsubsecretario reveló que el martes 15 de octubre recibió en su departamento al joven venezolano llamado Harold C., quien le pidió ayuda legal para retornar a su país.

El agresor le habría contado que no tenía dinero porque la empresa en la que trabajaba no le pagaba y que no tenía dónde dormir. Camacho le dio posada.

Al día siguiente de dejarle pasar la noche en su departamento, le pidió que se fuera y le ofreció $ 10 hasta poder ayudarla a contactar con la Defensoría del Pueblo.

Es en ese instante en que fue atacado y gracias a los gritos de auxilio, el guardia del edificio y vecinos lo socorrieron.

Camacho fue llevado a una clínica, mientras que el agresor fue detenido, pero luego de varias horas liberado. Por ello, el exsubsecretario de Justicia pide investigar el caso.

Stalin López, abogado de Camacho, indicó que se debe investigar las razones por las cuales el agresor fue liberado y en especial la actitud de la fiscal de ese caso, Tania Espinoza, quien no presentó acusación contra el agresor durante la audiencia de flagrancias.

“No queremos atacar de ninguna manera a la fiscal Espinoza, queremos que se investigue”, sostuvo López.

Para el jurista el tema es de fondo y se trata de reformar el Código Orgánico Integral Penal, porque como está ahora dispone la libertad de un agresor si a la víctima no le deja lesiones que le cause inmovilidad por 30 días, lo cual es un absurdo. (I)