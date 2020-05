Fiscalía continúa allanamientos por corrupción

Las denuncias e investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción durante la emergencia sanitaria por el covid-19 no paran. Este jueves 14 de mayo elementos de la Fiscalía y de la Policía Nacional realizaron nuevos allanamientos en las provincias de Bolívar, Los Ríos e Imbabura.

En el caso de Bolívar, agentes fiscales y miembros de la Policía realizaron un operativo en horas de la madrugada en el cantón Chillanes. Cinco inmuebles fueron allanados, informó la Fiscalía General del Estado.

En estos lugares se encontraron armas y dinero que servirán como indicios en la investigación que se lleva adelante sobre presuntas irregularidades en la adquisición de kits de alimentos, pero no se proporcionó más detalles para no entorpecer las indagaciones.

Los kits contienen productos de primera necesidad y se compraron en medio de la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus.

Municipio fue allanado

En el Municipio del cantón Antonio Ante, de la provincia de Imbabura, hubo un allanamiento. Se investiga la compra con presunto sobreprecio de amonio cuaternario, que es utilizado para fumigar vehículos y edificios, con lo que se pretende evitar la propagación del coronavirus.

El cabildo adquirió 20 canecas de este desinfectante a $ 425 cada una, cuando en el mercado llega hasta los $ 160, según dijo Paulina Cadena, vicealcaldesa de la localidad. “He sido yo la que dentro de las sesiones del Concejo ha solicitado verbal y documentadamente que me entreguen la información de gastos, pero lamentablemente no se me ha entregado”.

El allanamiento, que se inició alrededor de las 07:00 de este jueves 14 de mayo, culminó pasado el mediodía. Los agentes fiscales y policiales incautaron computadoras, documentos y otros elementos que pueden servir para la investigación.

Tres hospitales de Los Ríos fueron allanados

A su vez, en la provincia de Los Ríos, los allanamientos se realizaron en las instalaciones de los hospitales Martín Icaza de Babahoyo, el Jaime Roldós del Seguro Social (IESS) en la ciudad de Ventanas, y el Distrito de Salud de Quinsaloma.

La tarde ayer, personal de Fiscalïa y Policía allanaron los distritos de salud de Quevedo, Babahoyo, Vinces, Urdaneta, Buena Fe, Valencia y Catarama. Se presume irregularidades en procesos de contratación relacionados a compras y adquisición de insumos médicos y fármacos.

“...#FiscalíaEc levantó más indicios para seguir con las investigaciones”, dice un twitter de la Fiscalía.

Medidas anticorrupción

El gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, explicó que su pedido de investigar los procesos de contratación de compras públicas en los seis hospitales del Ministerio de Salud y en los dos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la provincia, es para verificar y transparentar esas gestiones.

Con ello no estoy diciendo que los médicos o directivos a cargo de esas casas de salud sean corruptos, aclaró. Sin embargo, si la Fiscalía o Contraloría encuentran indicios o alguna irregularidad en esos procesos será sancionado “caiga quien caiga”.

Sostuvo que para prevenir actos de corrupción revisan diariamente los procesos de compras públicas, y que se realicen de acuerdo con la normativa, en subasta electrónica. Además visitan los hospitales para verificar que estén abastecidos de las adquisiciones, de calidad, y que no se cumpla ningún tipo de procedimiento ilegal.

500% de sobreprecio en bolsas de cadáveres

En las 864 bolsas para el embalaje de cadáveres que adquirió el Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil hubo un sobreprecio de más del 500%, según la denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que fue remitida a la Fiscalía, Contraloría, Presidencia de la República y Ministerio de Salud, para que tomen las acciones respectivas.

Según la investigación del CPCCS hay indicios de responsabilidad penal por presunto delito de peculado en tres contrataciones. El Hospital Guasmo Sur compró 864 bolsas de las mismas especificaciones, a través de tres contratos entre el 18 de marzo y el 8 de abril, cada uno de ellos con diferentes proveedores.

En el primer caso el precio unitario que se pagó fue de $ 145,26, en el segundo $ 131,20 y en el tercero $ 140. Para determinar los supuestos sobreprecios se tomó como referencia una compra que realizó el Hospital Teófilo Dávila de Machala del mismo tipo de bolsa, por la que se pagó un valor unitario de $ 22,30.

La comparación determina que los dos hospitales del Ministerio de Salud compraron un mismo producto, en el marco de la emergencia sanitaria, con una diferencia de costos que representaría sobreprecios del 551% en el primer contrato, 486% en el segundo y 527,8% en el tercero, señala el CPCCS. (I)