Fiscal revela supuesta conversación entre José Serrano y Carlos Pólit

El fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno, hizo público este lunes un audio de una supuesta conversación entre el actual presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor del Estado Carlos Pólit, prófugo de la justicia y con 3 procesos abiertos en su contra por concusión, lavado de activos y asociación ilícita.

En ese audio "se evidencia el interés de Serrano de sacar al fiscal general del Estado de sus funciones 'antes de que se termine el año', ya que 'él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo'", según un boletín de la Fiscalía General.

En la rueda de prensa de este lunes, Baca recordó que “el pasado 17 de enero de 2018, le anticipé al país que detrás de los ataques al fiscal general del Estado se ocultaban oscuros y poderosos intereses de personas con fuero de Corte Nacional para quienes el fiscal resultaba un peligro”.

Según la Fiscalía, "en dicho audio también se evidencia el intercambio y la manipulación de documentos en complicidad de 'la amiga', ante lo que el Dr. Baca Mancheno manifestó que 'independientemente de que me mantenga o no como fiscal general del Estado, el Ecuador entero debe conocer esta evidencia del contubernio para impedir que sigamos combatiendo la corrupción, así como para que se entienda por qué durante todas estas semanas he sido atacado sin sentido, ni razón. Ustedes lo han escuchado: no cesarán en su cometido, tal vez con nuevas mentiras y forjamientos, tal vez con otros o los mismos mediocres operadores o tal vez con otros métodos'".

En la cuenta de Twitter de Fiscalía se difundió una carta a través de la cual, los fiscales Provinciales y las asociaciones de funcionarios y empleados de la Fiscalía General del Ecuador (Afempe) manifestaron su respaldo a Baca Mancheno. (I)

Baca Mancheno responsabilizó a Serrano de cualquier ataque a su vida, la de su familia y sus colaboradores. (I)