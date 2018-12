Fernando Mosquera: “Gobierno anterior afectó a la Seguridad Social”

La Contraloría determinó en algunos informes borradores el pago de diezmos de trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a partidos políticos, como PAIS. Además, el organismo de control encontró que la deuda del Estado asciende a $ 5.000 millones en el fondo de salud.

Fernando Mosquera, veedor de Seguridad Social de la Contraloría, considera que este sistema público agoniza lentamente. Califica el trabajo que realizó la Contraloría en la entidad como “histórico”.

¿Cuál es la afectación para el IESS de no recibir $ 4.200 millones por la eliminación del aporte del 40% del Estado?

Para pagar las pensiones hasta 2018, el Fondo de Pensiones vendió sus inversiones, que las maneja el Biess, por $ 4.282 millones. Tuvo que afrontar solo el pago porque se financiaba de los nuevos aportes y del 40% que por ley le correspondía al Estado financiarlo.

Pero, la ley de injusticia laboral, que así debió llamarse, dejó sin ese 40% y solamente el Seguro Social tenía que afrontar ese pago y por ello se descapitalizó el fondo que debía tener un saldo mayor a $ 13.000 millones y tiene menos de $8.000 millones; es decir dejó de percibir $ 5.019 millones.



¿En qué afectó esta decisión?

De manera dramática, porque lo que hoy está acumulado en el fondo de pensiones es $ 2.000 millones menos de lo que el país en 2019 cancelará solamente en servicio de deuda externa. Pagaremos en el presupuesto $ 10.000 millones y lo que tiene acumulado en el fondo de pensiones es menos de $ 8.000 millones.

Si, el Estado, por decisión de la Corte Constitucional, no hubiera reconsiderado el pago del 40%, esos rubros máximo duraban para cuatro años; y en 2023 no hubiera existido dinero para pagar pensiones.



Es decir, ¿a 10 años una persona no podrá jubilarse?

Correcto. En esa Ley de Justicia Laboral se puso una declaración infame de que cuando haga falta el Estado pagará las pensiones. Ahora vemos el terrible déficit fiscal. ¿Cree que en el futuro el Estado tendrá suficiente músculo financiero para pagar esas pensiones? Es imposible.

El Presidente debe conformar una especie de congreso de la Seguridad Social con el propósito de hacer una reingeniería de todo el sistema. No solamente el IESS, ISSPOL, ISSFA, que también tienen los mismos inconvenientes. Chile y Uruguay, por ejemplo, tienen 16 y 14 veces más lo que tienen en el fondo de pensiones del país.

¿El Estado está en posibilidad de afrontar el déficit?

La situación de la Seguridad Social es una especie de déficit cuasi fiscal. En el futuro, sin ser parte del déficit fiscal, el Estado tendría que afrontar el pago de las pensiones. Por lo tanto sería una situación más complicada para el fisco. Hay que cambiar todo el sistema, hacer una reingeniería total a una institución que vemos que es una de las peores administradas.



Si sigue la situación como está, ¿se acabará la Seguridad Social pública en Ecuador?

No quedaría otra alternativa. Las futuras generaciones se quedarán sin pensiones.



¿La situación llega al tope?

El haber restituido el pago del 40%, que es una parte de la deuda, alargaría unos 15 años más. Pero tendremos dificultades en el futuro. El fondo de salud está quebrado.



¿Podrá el Estado pagar la deuda de $ 5.000 millones?

La recomendación de la Contraloría es que una comisión bipartita entre el Seguro Social y el Ministerio de Finanzas defina esta deuda para incorporar al presupuesto, pero no hay resultado en 10 años. Esa decisión se tomó en 2008, pero ya es 2018 y no se ha tomado ninguna decisión al respecto.



¿La Seguridad Social estuvo en manos de un partido? Me refiero al pago de diezmos...

Eso evidencia el informe borrador. Son más de 573 servidores a quienes se les descontó irregularmente sin autorización $673.000. Este monto fue a la cuenta de Cambio Generacional, que no tenía personería jurídica, y de PAIS. Los involucrados deberán justificar sus responsabilidades.

¿Debe ser la Seguridad Social un bastión político?

Todos los gobiernos desde hace décadas hicieron daño a la Seguridad Social. Hubo partidos políticos en los 80 que reconocieron la deuda, pero no la pagaron porque el fisco no tenía dinero. Pero la deuda se incrementó. No solo es una. Hay la deuda histórica que se pulverizó con la dolarización, la de salud y la del fondo de pensiones por el no pago del 40%.

¿Fue el IESS la mina de oro del gobierno anterior?

Fue una de las fuentes de financiamiento. Eliminar el 40% dejó al anterior gobierno con más de $ 4.000 millones para continuar su obra pública, pero a la Seguridad Social la dejó muy maltrecha. Ningún gobierno ha hecho tanto daño a la Seguridad Social como el anterior.

Se debe pensar en rediseñar la forma de dirigir la Seguridad Social. En Francia y Bélgica los afiliados la manejan con base a la Constitución. El dinero de la Seguridad Social es diferente a la del Estado y ninguna institución puede interferir en sus finanzas. (I)