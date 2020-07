“Pablo Romero debe recibir la máxima pena”

El abogado Felipe Rodríguez explicó a EL TELÉGRAFO las razones jurídicas que llevarían a que Pablo Romero, jefe de Inteligencia durante el correísmo, sea condenado por el secuestro del político Fernando Balda.

Usted y el fiscal Toainga pidieron la pena máxima para Pablo Romero, exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). ¿Qué posibilidades hay para eso?

Con jueces independientes, y sin un Consejo de la Judicatura que les respire en la nuca, no veo forma de que no suceda por cuanto el 100% de la prueba presentada en juicio demostró la culpabilidad de Pablo Romero.



¿Por qué solicitaron como agravantes los numerales 1, 3, 5, 6, del artículo 47 del COIP?

Porque además probamos que el delito se lo cometió entre varias personas y que así se lo planificó desde Ecuador.



También pidieron la reparación integral, para lo cual se tomará en cuenta lo señalado por la perito que realizó el informe del entorno familiar y la afectación. ¿Cómo afectó este caso a Fernando Balda?

En nuestro caso, pese a haberse demostrado un alto perjuicio económico, únicamente solicitamos un dólar como reparación, para dejar así claro que este proceso no busca un enriquecimiento personal sino sentar un ejemplo de aquello que no se puede hacer desde el poder. A través de estos peritajes se dejó claro que las consecuencias psicológicas producto del secuestro son incurables.

Además de la máxima pena, en cuanto a la reparación la acusación particular, solicitó disculpas públicas, que la sentencia se publique en un medio de comunicación a nivel nacional y se coloque una placa en las instituciones de inteligencia donde se mencione que “el sistema de inteligencia jamás debe estar destinado a perseguirlos sino a protegerlos”.

Solicitamos 7 años, que es la pena más favorable para Romero porque la del Código Penal anterior es de 9 años. Y solicitamos la colocación de una placa en los organismos de inteligencia para ver si así generamos conciencia histórica.



¿Qué le parece el alegato de Stalin Oviedo, abogado de Romero, de que el delito está prescrito?

Stalin Oviedo es un abogado al que estimo mucho, pero que obviamente tuve que enfrentarlo en este caso. Respeto su postura, la cual sería válida únicamente si es que el secuestro no se hubiese cometido con malos tratos; sin embargo, conforme a la Asistencia Penal Internacional y al testimonio de la agente investigadora del caso en Colombia, Fernando Balda fue brutalmente golpeado en todo su cuerpo, lo que inclusive le ocasionó lesiones; por lo tanto, este elemento probado descarta la posición de mi colega.

Oviedo dijo que no se ha probado el delito que subsume con la pena, que no hay consumación de plagio. ¿Cuál es su criterio sobre esto?

En realidad, Stalin Oviedo no sostuvo aquello sino que el alegato de cierre fue realizado por un abogado que apareció ese día, que no estuvo en la audiencia y que, por lo tanto, sostuvo una teoría que no se compadece con la verdad procesal. Lo que dijo es que Fernando Balda, mientras se lo llevaban en el vehículo, dio varios golpes a los secuestradores; en consecuencia, era libre de defenderse y que, por lo tanto, un hombre libre no puede estar secuestrado. Este es un argumento tan débil que se cae sin necesidad de rebatirlo.



Correa quiso dar su testimonio para la defensa a Romero, pero el tribunal no lo aceptó. ¿Qué intentó hacer Correa con eso?

En nuestra legislación se puede rendir testimonio de tres formas, como testigo, como procesado o como tercero ajeno al juicio. Para ser tercero ajeno en juicio el artículo 503 del COIP exige no ser parte del proceso, entonces para Correa esta opción está descartada.

Para rendir testimonio como procesado se lo puede hacer únicamente en tu propio juzgamiento, sin juramento y con presencia de tu abogado defensor; todos conocemos que, si bien Correa es procesado, la etapa de juicio para él se encuentra suspendida por estar prófugo, por lo tanto, al sí ser su proceso, pero no su juicio no se le puede recibir su testimonio sin violar el debido proceso y sus propios derechos humanos. Y más que evidente es que tampoco puede rendir su testimonio como víctima. Todo esto él lo sabe y lo que querían ocasionar es una nulidad.

La gente no tiene claro por qué Correa intentó secuestrar tres veces a Fernando Balda y gastó más de medio millón de dólares del Estado en esos intentos.

Conforme se demostró en audiencia, Fernando Balda no era un peligro para la seguridad nacional, pero sí para la integridad moral de Rafael Correa. Conforme a la prueba actuada, la gota que derramó el vaso fue la publicación de un caso muy íntimo, al cual yo no he hecho referencia por respeto a la privacidad del expresidente. Yo comparto cualquier denuncia de corrupción, como las tantas que ha realizado Fernando Balda, pero no aquellas que se inmiscuyen en la esfera íntima del ser humano. (I)