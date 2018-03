Familiares de adolescentes que iban en tren de aterrizaje desconocían de planes de viaje

Las ilusiones de Luis Manuel Ch. P., de 16 años, y de su primo Marco Vinicio P. G., de 17 años, de llegar a los Estados Unidos, se esfumaron en la pista del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, cuando cayeron de un avión de la compañía Latam, que tenía como destino Nueva York.



Mientras en Ecuador se comenta el triste final de dos polizones, en la comunidad Cachi, del cantón El Tambo, provincia del Cañar, se lamenta la pérdida de los adolescentes, que se arriesgaron a viajar en el tren de aterrizaje de una aeronave, con unas pocas prendas de vestir en sus mochilas y $ 10 cada uno.

La aventura de los adolescentes inició la tarde del domingo 25 de febrero, según lo recuerda María Luz Simbaña, cuando sus dos vecinos le pidieron que los lleve en su camioneta hasta el centro de El Tambo. Los adolescente se subieron al balde del automotor y cuando llegaron al sitio quisieron pagar el valor de la carrera con un billete de 10 dólares, pero como no tenía suelto prefirió no cobrarles.



Antonio Yupa señaló que alrededor de las 14:00 vio a sus sobrinos caminando por el centro cantonal, presume que a esa hora tomaron un bus hacia Guayaquil, para emprender la aventura que les costó la vida.



Interrogantes

En la casa de los tíos de los adolescentes, situada a tres kilómetros de la cabecera cantonal, la mañana de ayer se congregaron los familiares y amigos para preparar la capilla ardiente y esperar a los padres que viajaron a Guayaquil para traer los cuerpos.



El patio frente a la casa de bahareque fue el lugar de reunión de los familiares y amigos para comentar lo visto en los noticieros. Entre las conversaciones se escuchó que fue la camiseta del club de índor Huracán, que llevaba puesto Marco Vinicio y una de las mochilas, que les permitió saber que eran sus allegados los que perecieron al caer del avión que decolaba.



Entre los familiares estuvo Estrella Ch., hermana de Luis Manuel, quien manifestó que nadie de la familia sabía que habían planificado el viaje, lo cual calificó como una “locura de jóvenes” que los llevó a cometer la imprudencia que les costó la vida.



Las preguntas de todos eran: ¿cómo llegaron hasta el aeropuerto? ¿Cómo burlaron las seguridades? ¿Quién les orientó para que se encaramen en el tren de aterrizaje? ¿Por qué el personal de seguridad no se percató en el momento que entraron a la pista?



Los familiares aseguraron que no fue un viaje planificado para emigrar del país, ahora esperan que las interrogantes que flotan en el aire tengan respuestas por parte de las autoridades.

Magdalena y Nube Chogllo, psicólogas del departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa El Tambo, indicaron que Luis Manuel cursaba el noveno de básica y su primo Marco Vinicio, el décimo de básica, pero nunca expresaron su deseo de viajar a los Estados Unidos, como es la aspiración de otros jóvenes.

Las psicólogas dijeron que los chicos tenían un comportamiento como cualquier adolescente, a veces cumplidores de las tareas en otras ocasiones dejados, pero siempre alegres y con deseos de continuar con los estudios.



Marcelo Tobar, comandante de la zona 8 de Policía, se refirió a las investigaciones en torno a la muerte de dos personas que cayeron del tren de aterrizaje de una avión el lunes. La autoridad policial informó que el avión de la compañía Latam llegó desde Lima a Guayaquil a las 14:30 del domingo.

Al día siguiente, a las 09:00, despegó de la pista de la terminal José Joaquín de Olmedo hacia Estados Unidos. "Cuando se abrieron las compuertas del tren de aterrizaje cayeron los dos muchachos y una maleta de color negro", detalló.



El oficial indicó que se investiga cómo entraron los adolescentes al aeropuerto y luego al avión. Informó que se han recopilado los videos captados por las cámaras de seguridad del aeropuerto desde que llegó la nave a Guayaquil.

Este material está en cadena de custodia y aún no ha sido analizado. "No hay detenidos todavía y no se descarta que haya complicidad de personal del aeropuerto, pues no es fácil ingresar", dijo Tobar. (I)