Familia ofrece recompensa por asesinos de funcionario judicial

Los familiares de Jorge Flores Lema, quien era secretario relator en la Corte de Justicia de Guayas, ofrecen una recompensa de $ 5.000 por información para localizar a los autores del crimen. Así lo informó Hernán Ulloa, abogado de la familia de la víctima.

Luis Flores, el hermano, aseguró que colaboran con las investigaciones y que ellos no dudan de que los asesinos fueron los venezolanos, a quienes les dio posada desde enero de 2019.

“Ellos eran los únicos que tenían acceso directo a la vivienda, aparte de mi hermano. Había visto a uno y no me dio confianza, tenía mala actitud, no pedía permiso, no saludaba”, dijo el hermano.

El progenitor, también llamado Luis, contó que no sabía que su hijo tenía una relación con la joven extranjera, pues nunca se la presentó como enamorada. “Solo decía que le había dado posada”.

Jorge Flores fue encontrado sin vida el pasado 16 de abril. Estaba atado de pies y manos, y con cinta de embalaje en la cabeza, en su vivienda en la urbanización Villa Bonita, en Guayaquil. (I)