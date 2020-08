Un día después del peritaje a celulares, es asesinado en la Penitenciaría israelí que vendió insumos médicos a Jacobo Bucaram

La madrugada de este sábado 8 de agosto, pocas horas después de que la Policía Judicial realizara la explotación de la información contenida en los teléfonos incautados a los israelitas Sheinman Orem y Shy Dahan, detenidos en junio pasado en Santa Elena, en la celda 20 del pabellón del Cuerpo Consular de la Penitenciaría del Litoral, fue hallado sin vida Shy Dahan.

Un parte preliminar indica que el cuerpo de Shy Dahan fue hallado con “politraumatismos a la altura del cráneo”. En tanto, que su compañero Sheinman Orem tiene cortes superficiales en el abdomen y brazo izquierdo. Él se encuentra estable en el dispensario del reclusorio, bajo custodia policial. A esta hora personal de criminalística está en el lugar, para recabar más detalles sobre el ataque criminal.

Esta mañana, tras el hecho, Héctor Gabriel Vanegas, abogado de Sheinman Orem, se mostró impactado; e informó que justo ayer, en la Policía Judicial del Guayas, se había realizado la explotación de toda la información contenida en los teléfonos que se les incautó a los extranjeros al momento de su captura, ocurrida en el cantón Salinas, donde se los halló en posesión de más de 100 mil dólares, cuya procedencia no pudieron justificar.

Tras ese hallazgo, durante la flagrancia, las autoridades realizaron el allanamiento de un departamento que ambos rentaban en el mismo balneario peninsular, donde fueron aprehendidos. Ahí se encontraron 200 mil dólares más, en una caja fuerte. En su poder también tenían carros de alta gama, informó la Fiscalía. A la par, la Policía Nacional informó que Shy Dahan tenía difusión roja de la Interpol, por estafa y fuga de una cárcel de Panamá.

“En el peritaje realizado a los teléfonos celulares se encontró toda la información, tal como la habían dado en su versión ante la Fiscalía, días atrás”, dijo a Diario El Telégrafo Vanegas, esta mañana, notoriamente impactado por el hecho criminal.

Él, en su acción judicial de defensa, desde que comenzó el proceso contra los israelitas, había solicitado que se incluya el peritaje del contenido de los teléfonos celulares de su defendido, Sheinman Orem, para certificar la procedencia de los $ 321.000 encontrados; no obstante, la fiscal Cecilia Peña no lo había incluido. “No lo sé”, expresó el abogado, al ser consultado sobre porqué la exclusión realizada por fiscalía.



Ante la insistencia de la defensa, la semana pasada, el juez Vicente Guillén Chávez, de la Unidad Judicial Penal de La Libertad, suspendió la audiencia preparatoria de juicio, por falsificación de documentos y enriquecimiento privado no justificado, contra los israelíes; y dispuso el peritaje de los aparatos electrónicos, como en efecto se realizó ayer en Guayaquil.

“No queremos acusar a nadie, ni vulnerar los derechos de las personas. Desde un principio se pidió la explotación de los teléfonos celulares, pero misteriosamente en la instrucción fiscal no se dio paso. Hoy, el juez nos da la razón y ha dispuesto que este proceso no podrá continuar su curso hasta que no se revise minuciosamente el dispositivo”, había expresado Vanegas, cuando se suspendió la audiencia en La Libertad.

En sus declaraciones los extranjeros habían indicado que el dinero era producto de la venta de insumos médicos, que eran comercializados en el Ecuador, durante los meses críticos de la emergencia sanitaria, por la pandemia del covid-19. Información que, insistieron ellos y su defensa, estaba incluida en los teléfonos celulares de ambos.

Cuando dieron sus versiones, tanto Sheinman Orem como Shy Dahan, indicaron que habían recibido los 321 mil dólares de manos de Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram. Que incluso fueron al domicilio de él en la ciudadela Kennedy Norte, de Guayaquil, donde Jacobo había sacado el dinero en una maleta y que tomaron fotos de los fajos de billetes.

El Servicio Nacional de Atención Integral para personas privadas de Libertad (SNAI), confirmó el hecho y señaló que se iniciaron las investigaciones. (I)

#SNAI_Zona8 Autoridades Judiciales investigan el deceso del privado de libertad Sheiman O., en el #CRSGuayaquil Varones 1. Noticia en desarrollo. #SeguridadPenitenciaria pic.twitter.com/Mbo01wbXKJ — Servicio Integral Ecuador (@SNAI_Ec) August 8, 2020

El SNAI difundió un comunicado a través del cual señaló que la víctima sufrió golpes "con un objeto contundente en la cabeza". El extranjero, junto con su compañero, se encontraba en la celda del pabellón Cuerpo Crepuscular, donde están los privados de libertad con delitos menores.

El jefe de los Agentes de Seguridad Penitenciaria y los agentes de seguridad que se encontraban en custodio del pabello, junto con el director subrogante, fueron a rendir su versión en la Fiscalía. (I)