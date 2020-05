Exsecretaria de Riesgos no podrá salir del país

La jueza nacional Daniella Camacho dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente de la exsecretaria nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra O., y de los funcionarios públicos Mauricio C., Ramón R., Jorge O. y César E.

Ellos son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias en la compra de 7.000 kits de alimentos con supuesto sobreprecio.

En la audiencia de formulación de cargos que se cumplió ayer por tres horas y media en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en reserva y bajo estrictas medidas de bioseguridad, el fiscal general subrogante Wilson Toainga pidió a la jueza que disponga la prisión preventiva de cuatro de los cinco acusados, lo cual no fue acogido.

Lo que sí aceptó es iniciar la instrucción fiscal por 90 días, fase en la que la Fiscalía obtendrá más elementos para sustentar la acusación.

Para garantizar la presencia de los investigados en el proceso penal, la jueza Camacho ordenó que Alexandra O. y César E. cumplan con la presentación periódica todos los lunes de 8:00 a 12:00 en Quito, en la CNJ.

Para Jorge O. y Mauricio C. la presentación periódica será los lunes de 8:00 a 12:00 en la Corte Provincial del Guayas, mientras que Ramón R. lo hará en el mismo horario en la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

Además, Camacho ordenó la retención de fondos de las cuentas bancarias de los indagados por un monto de $ 5.000 y la prohibición de enajenar bienes por un monto de $ 475’638.080.

El fiscal Wilson Toainga basó su acusación en las investigaciones realizadas y en el informe con indicios de responsabilidad penal que remitió la Contraloría General del Estado a la Fiscalía.

En ese documento precisa que el contrato suscrito fue por $ 1’182.428,80. Pero el equipo de auditores señaló que el monto debió ser de casi la mitad, es decir $ 706.790.

Alexandra O. ofrece cooperar

Alexandra O., quien renunció al cargo de titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) la semana pasada, acudió ayer a la audiencia en compañía de su abogado, Guido Prado.

Tras conocer la resolución de la jueza dijo estar tranquila porque no se dio paso a la prisión preventiva y porque “siempre la verdad va a primar”.

“Yo estoy aquí dando la cara para poder reconstituir mi honradez, mi dignidad. Como siempre, he dado la cara y aquí estoy para demostrar que Alexandra O. no cometió ningún delito, que no actuó en contra del Estado ecuatoriano”, enfatizó.

Añadió que es la primera interesada en que se investigue este hecho y pidió que se actúe “en justicia y no por una presión mediática”.

Un tanto tranquila aseguró estar dispuesta a colaborar con la justicia, mientras que su abogado cuestionó el hecho de que la Fiscalía decidiera procesar a su cliente sin antes tomarle la versión de los hechos.

Stalin Raza, abogado de Mauricio C., quien fue director de Asistencia Humanitaria de la SNGR, dijo estar complacido con las medidas sustitutivas en lugar de la prisión preventiva y en los 90 días de instrucción fiscal que se inicia “veremos hasta dónde avanza la investigación de la Fiscalía”. (I)