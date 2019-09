Tres estudiantes procesados por robo al no devolver dinero que hallaron en la calle

El juez de Garantías Penales, José Ortega Cadena, dictó la prisión preventiva contra cuatro personas, entre ellas tres jóvenes estudiantes, por el presunto delito de robo, informó la Fiscalía.

El robo ocurrió el viernes 6 de septiembre, cuando tres sujetos en motocicleta arrebataron a un ciudadano un bolso con $ 49.750 y 15 cheques, dinero que iba a ser depositado en una entidad bancaria de la avenida 9 de Octubre y Los Ríos, en el centro de Guayaquil.

Con el fin de despistar, uno de los delincuentes lanzó el bulto debajo de un vehículo y huyó. No obstante, un estudiante de Enfermería que observó la actitud del delincuente, tomó la maleta y también desapareció del lugar. Tras conocer lo que había en el interior, este le habría pedido a una compañera que le "tenga" parte del dinero y ella a su vez lo distribuyó con un tercero. El hecho motivó un despliegue de seguridad para hallar a todos los sospechosos.

Los jóvenes procesados son Sergio Francisco Z. V., Geraldine Madelaine C. C. y Andrés Jairo M. P., que no devolvieron los valores completos a la Policía. Ello les llevó a estar involucrados en el delito de robo.

El fiscal Yeferson Caicedo narró en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos que con la aprehensión del estudiante –a varias calles del sitio– se recuperó una parte del botín. Este ubicó a la mujer y a su cómplice, quienes tenían en su poder una cantidad importante del valor sustraído al directivo de un plantel particular, aunque con un faltante de aproximadamente mil dólares.

Mientras que uno de los asaltantes, Flavio Daniel F. R., que habría apuntado a la víctima con un arma de fuego, fue hallado cerca del lugar de los hechos, merodeando por la zona.

El fiscal expuso ante el juez como elementos de convicción, la denuncia, los partes de aprehensión, la versión del afectado y el comprobante de ingreso de evidencias con el dinero recuperado, teléfonos celulares, la motocicleta y el arma. Según la Fiscalía, el agraviado reconoció plenamente a los procesados.

El delito de robo está tipificado en el artículo 189, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (I)