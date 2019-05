Los estafadores utilizan el cuento del equipaje perdido

Miryam cayó en la trampa de los estafadores y les depositó $ 830. La mujer denunció que una persona le escribió de un número del extranjero fingiendo ser un amigo de su esposo.

Ella es una de las 1.336 víctimas del delito de estafa registradas en Guayas desde el 1 de enero al 9 de mayo de 2019. Durante el 2018, hubo 3.490 casos.

En el mensaje, el conocido le decía a Miryam que había comprado un pasaje en oferta desde Estados Unidos hacia Ecuador, pero que había perdido el vuelo.

Sin embargo, alcanzó a embarcar sus maletas y necesitaba que las retiraran.

En el equipaje, supuestamente, había cinco celulares, tres computadoras portátiles y $ 18.000. “Pidió mis datos para que yo pudiera retirar y dijo que no dijera nada porque era una sorpresa. Me enviaba unas fotos de las maletas y de la aerolínea por la que llegaría”, contó la mujer.

Luego, se contactó por mensajes una persona que se identificó como encargado de equipajes extraviados de la empresa de aviación.

“Me escribía constantemente, me pidió los datos y que le depositara $ 830 para los gastos de envío a través de una agencia bancaria en Colombia, a nombre de Diana E”. Esta es una modalidad de estafa constantemente denunciada en la Fiscalía de Flagrancia de Guayas.

El fiscal Petter Jácome, de la Unidad con competencia en Delitos flagrantes, explicó que en estos casos la mayoría de denuncias (de las cuales no hay estadística) fueron asentadas por mujeres.

Contó que hubo casos en los que luego de cobrar el primer valor, los estafadores pidieron otro para cancelar impuestos en aduana por los objetos. El escenario se vuelve más creíble por la llamada de una persona que se hace pasar como funcionario de una aerolínea.

Según Jácome, los estafadores estudian a sus víctimas a través de sus perfiles en redes sociales; ante ello recomendó que las personas sean prudentes con la información que difunden.

“Así averiguan quiénes tienen familiares que llegaron al país o viajaron al exterior”, precisa.

También sugirió que si reciben llamadas o mensajes de un supuesto familiar desde un número desconocido se comuniquen al contacto que tengan registrado para verificar que todo sea cierto.

El delito de estafa está tipificado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Marlin denunció su caso el 7 de mayo pasado.

La mujer contó que estaba en su casa cuando una persona que se hizo pasar por su prima, que vive en Estados Unidos, le escribió desde un número que no tenía registrado.

Ella también la manipuló con la historia del vuelo perdido y las maletas viajeras.

Esta vez el equipaje supuestamente se había quedado en Bolivia y la prima le dio un contacto del aeropuerto de ese país llamado Yamil C..

“Ella me escribía de forma desesperada. Me decía que en sus maletas había celular, tablets, computadoras y $ 7.000”.

Marlin agregó que cuando le escribió a Yamil este le pidió una copia de su cédula y el pago de $ 1.000 para evitar una multa, ya que las valijas quedaban a su nombre.

“Entonces me asusté, pero comencé a sospechar. Por eso le escribí a mi prima y ella me respondió que no se había comunicado conmigo y que tuviera cuidado”.

Al final Marlin no cayó en la trampa. Cuando fue a la Policía Judicial conoció a Marjorie, a quien intentaron estafar de la misma manera, pero tampoco cayó.

Nubia sí pecó de ingenua. Los estafadores se hicieron pasar por su primo Marcos, quien vive en los Estados Unidos.

Su “familiar” le decía que les quería dar una sorpresa y que había comprado un boleto económico, pero que al hacer trasbordo en Bolivia las maletas se extraviaron.

“Me dijo que había $ 18.000 y por el riesgo de que se perdieran yo no dudé en depositar $ 550 para cubrir el envío de las maletas y el cobro por una multa”. (I)