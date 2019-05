Equipos tecnológicos de Presidencia se incautaron por el caso Arroz Verde

Las investigaciones por los supuestos aportes ilegales a las campañas electorales del gobierno de Rafael Correa por parte de más de 10 multinacionales, entre 2013 y 2014, continúan.

Ayer rindió su testimonio Jimmy Salazar, esposo de Pamela M., una de las principales vinculadas en el caso conocido como Arroz Verde y quien se encuentra con prisión preventiva en la cárcel de Latacunga. También está detenida Laura T., exasistente de Pamela M.

A ambas se las procesó por un concierto de presuntos delitos que van desde el cohecho, lavado de activos hasta la asociación ilícita.

La Fiscalía tiene varios correos electrónicos, en donde ambas exfuncionarias receptaban altas sumas de dinero, entre ellos de Odebrecht. Salazar, quien acudió ayer a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para rendir su versión negó la vinculación con el caso y dijo que no conoce “nada de lo que se está investigando”.

Salazar, quien es presidente del Colegio de Abogados de Guayas, sostuvo que Pamela M. deberá explicar los cargos por los que se le procesa y que solo habla sobre sus actos a título personal. Afirmó que la empresa es de Pamela M. y es “ella quien debe responder”. Por ello afirmó que no será vinculado al proceso, “porque no he sido parte de nada”.

Salazar manifestó que no saldrá del país mientras existan las garantías pertinentes. “Estoy aquí para dar la cara, insisto, tantas y cuantas veces sea convocado por las autoridades”.

La fiscal Ruth Amoroso solicitó información de los esposos, incluso de supuestos yates que podrían estar a nombre de la pareja.

También rindió versión el exasambleísta Christian Viteri, quien habría recibido dinero para la campaña de Viviana Bonilla para la Alcaldía de Guayaquil. Pero negó el proceso.

La Fiscalía incautó equipos electrónicos en la Presidencia, entre ellos computadores y teléfonos móviles de altos funcionarios del gobierno de Correa. También se incautaron oficinas en Guayaquil, el fin de semana. (I)