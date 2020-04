Un empresario es el primero en apelar la sentencia del caso Sobornos

El empresario Teodoro C., uno de los sentenciados por el caso Sobornos 2012-2016, presentó la mañana de hoy miércoles 29 de abril de 2020 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el recurso de apelación a la sentencia que fue notificada por escrito el lunes, por parte del Tribunal Penal integrado por los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez.

En un escrito de tres hojas el empresario, quien fue condenado a una pena de ocho años de privación de la libertad, a través de su abogado defensor Paúl Ocaña, expone 10 argumentos para sustentar su pedido.

Entre ellos subraya que los tres jueces introdujeron documentos que no constan en el proceso y no fueron actuados en las audiencias de juzgamiento.

Según Ocaña, entre los errores más alarmantes se puede destacar el hecho de que, el Tribunal atribuye a Teodoro C. pruebas que corresponden a otra persona jurídica, es decir, a otro de los empresarios.

Además, se le atribuye a su cliente supuestos montos que corresponderían a una empresa con la que no tiene ninguna relación; el Tribunal hace referencia a prueba documental, para condenar a Teodoro C., que no consta del proceso; y se lo condena como autor directo del delito de cohecho, sin que haya suscrito ningún contrato con el Estado en el periodo investigado.

Para Ocaña, “esta barbaridad jurídica no se había visto nunca antes en la administración de nuestra justicia. No se puede permitir que se condene a ocho años de cárcel a una persona inocente usando supuestas pruebas de supuestos hechos cometidos por otra persona sindicada”.

Además, apela la negativa del Tribunal al pedido de suspensión de la pena presentado por los también sentenciados: Víctor F., Édgar S., Teodoro C., Alexis M., Pamela M., y Laura T.

Las defensas del expresidente Rafael C. y del empresario Alberto H., han anunciado que también presentarán el recurso de apelación en las próximas horas.

Las apelaciones deberán ser tramitadas por otro Tribunal integrado por otros jueces nacionales que saldrán de un sorteo en la CNJ. (I)