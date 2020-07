Elizabeth Rodríguez lee una carta para su hija Juliana en plantón

“Ocho años sin Juliana Campoverde” fue el nombre del plantón realizado la mañana de este martes 7 de julio en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, en el norte de Quito.

El acto protagonizado por Elizabeth Rodríguez se realizó para recordar la desaparición de su hija, en 2012. Al lugar se congregaron amigos y familiares de la joven, quienes mediante una movilización con distancia social exigieron a las autoridades que retomen la búsqueda del cuerpo de Juliana.

En este espacio, la madre leyó una carta con la que expresó su sufrimiento. "Desde aquel día, 7 de julio del 2012 no aprendo a vivir sin ti mi July, me duele profundamente una parte de mi vida, ya no sé cómo vivir, ya nada es igual. Son 2920 días que camino con mucho dolor, sí, mis pies están muy cansados, pero aun guardo la esperanza de llegar al lugar donde tú estás, esa es mi meta y eso será el final. No daré un solo paso atrás por más pedregoso que sea el camino", narró Rodríguez.

La joven desapareció en manos del líder religioso Jonathan Carrillo. En 2018, el pastor aseguró que enterró su cuerpo en una quebrada de Bellavista. A pesar de las labores, no se encontraron los restos de Juliana.

En 2019, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenció a Carrillo a 25 años de prisión por el delito de secuestro con resultado de muerte. La sentencia fue apelada por la defensa del pastor y por los padres de la joven.

La Corte Provincial de Pichincha dio paso al recurso de los familiares de Juliana y ordenó que se retome la búsqueda del cuerpo.

Además, la Corte Provincial concedió el recurso de casación interpuesto por el pastor evangélico, con lo que pretende impugnar el fallo del tribunal de segunda instancia.

El recurso, que será remitido a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), determinará los plazos para notificar la fecha de la próxima audiencia. (I)