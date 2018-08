8 ecuatorianos integraban red de narcotráfico que operaba en 5 países

Ecuador, a través de la Fiscalía y la Policía, participó en la desarticulación de un grupo dedicado al narcotráfico transnacional que operaba también en Colombia, Guatemala, Costa Rica y México.

El operativo "Arpón de Neptuno" se ejecutó de manera simultánea en los 5 países el martes 15 de agosto. En total 38 personas fueron detenidas.

En Ecuador se efectuaron 14 allanamientos en las ciudades de Quito, Santo Domingo, Esmeraldas, Guayaquil y Babahoyo. En el operativo se incautaron 106 kilos de marihuana y 3.400 litros de ácido sulfúrico almacenados en 136 canecas.

Ocho ciudadanos fueron detenidos: Franklin B., Francisco C., Luis C., David C., Eiver C., Jair D., Agustín P. y Eduardo R., a quienes la fiscal María Dolores Coloma les formuló cargos por el delito de delincuencia organizada.

El juez de Garantías Penales, Marco Torres Alvarado, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra los detenidos. La instrucción fiscal durará 90 días.

Según las investigaciones preliminares, la organización dirigía en cada país una estructura especializada en las diferentes fases del narcotráfico, que iniciaba con la producción en Colombia y Ecuador, hasta la distribución en Guatemala y México, donde mantenían alianzas con el Cartel de Sinaloa, facción del Mayo Zambada.

Los miembros de la organización habrían visitado Ecuador para realizar coordinaciones relacionadas con el transporte de sustancias sujetas a fiscalización y el abastecimiento de precursores químicos para los laboratorios de producción de drogas que operan en Colombia. Este grupo se encontraba radicado en Esmeraldas y San Lorenzo. (I)