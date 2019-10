Varios sectores de Durán sufrieron disturbios y saqueos durante manifestación

Rodrigo cerró las puertas de su panadería para precautelar su integridad física y económica, luego de que varios ciudadanos en motos intentaron amedrentar a diferentes negocios de la Primavera 2.

“Cierra mijo, todo está bien es mejor guardar todo y evitar robos”, contó brevemente el panadero mientras veía para todos lados de la calle principal.

“Cierren las puertas”, era otro grito de alerta de moradores que veían con zozobra cómo merodeaban motos con hasta tres pasajeros abordó a quienes se les observó que portaban palos, cuchillos y hasta armas de fuego.

Pasada las 20:00 del lunes 7 de octubre de 2019, los locales comerciales de la Primavera 2 cerraron.

Por otra parte, en el sector donde se ubica la cancha sintética de la Ferroviria, un centenar de personas aguardaban a familiares que tuvieron que caminar desde Guayaquil hasta Durán por los puentes de la Unidad Nacional.

Carlos Zambrano esperaba a su hermano cerca de la Estación del tren, pero huyó del sitio luego de ver el riesgo que ocasionaron los disturbios.

“No se puede, esto está feo, mi hermano no llega, a no vayan a Guayaquil en la 9 de Octubre dicen que está peor, yo ya me voy a mi casa no más, están robando y echando gas lacrimógeno”, contó el ciudadano mientras huía del sitio.

Por otra parte, supermercados como el Tía (ubicado cerca a la bajada del puente de la Unidad Nacional) estuvo resguardado por agentes policiales, mientras que en los al rededores del Mi Comisariato (cerca al estadio Sandiford) se escucharon disiparon qué espantaron a ciudadanos que intentaron saquear e ingresar a sus instalaciones.

En la Primavera 1 se reportaron saqueos en farmacias e intentos frustrados de robos a locales comerciales.