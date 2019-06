La droga se vende sin control policial en sectores céntricos de Guayaquil

Moradores del centro de Guayaquil están preocupados por la aparición de varios puntos de venta y consumo masivo de drogas en sus vecindarios.

En la intersección de las calles Lorenzo de Garaicoa y Manuel Galecio -a la altura del paso a desnivel- existe un grupo de jóvenes que ronda y entrega droga a personas que se movilizan a pie o en vehículo.

Según los habitantes, esto se da a toda hora, incluso cuando la Policía está patrullando.

Asimismo, en la casa colectiva, ubicada en las calles Alejo Lascano y Ximena la situación es similar. Se quejan porque quienes compran utilizan un inmueble como guarida para drogarse.

"Buscan la esquina, al pie de la barbería, para ponerse a fumar. El olor llega a los departamentos donde hay niños", dice molesta una residente, sin identificarse.

También a la altura del intercambiador de tránsito del Mercado de Flores -en el sector del Cementerio General- ocurre lo mismo.

Según un consumidor, este es uno de los puntos "más calientes" porque en el lugar se esconden los distribuidores y para ingresar debes ser conocido.

"No cualquiera ingresa, pero adentro se consigue más barato, por eso la gente se aventura, viene bastante. Por esta zona prácticamente en cada cuadra hay alguien que vende", asegura.

Los habitantes de estos puntos aseguran que no hay forma que la Policía no conozca lo que sucede, pues los expendedores no tienen mayores precauciones y lo hacen a plena luz del día; sin embargo, se quejan que no se realiza ningún control o requisa. (I) et