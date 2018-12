Diego C. quedó con prisión por intentar secuestrar a su hijastra

“Mayra” le confesó a su padre que su padrastro la violentaba sexualmente desde hace cinco años y que callaba por miedo.

El progenitor le dio la noticia a la madre de la víctima y desde ahí ambos buscan justicia.

Era 23 de noviembre cuando denunciaron la violación en la Fiscalía de Guayas, pero el sospechoso, Diego C., escapó. A la víctima le otorgaron una boleta de auxilio. El caso está en investigación.

La tarde del martes 11 de diciembre, “Mayra” lo volvió a ver. El hombre la buscó en el colegio, en el norte de Guayaquil, y le pidió que lo acompañara para entregarle un documento de su madre. En el trayecto sacó una navaja y la amedrentó para que se fuera con él en un carro.

Una psicóloga del plantel se percató, lo separó de la menor y la llevó a un lugar seguro. Los padres y otras personas agarraron al individuo y quienes lo esperaban en el auto se fueron.

A las 10:00 del martes, Diego C. fue procesado. La fiscal Inés Barco informó que quedó con prisión preventiva por tentativa de secuestro. La instrucción fiscal durará 30 días.

Nadia, la madre de “Mayra” y de otras dos niñas, contó que vivió cinco años con Diego C., quien padece de párkinson. “Sí sospeché de que algo pasaba, pero cuando hablaba con ella no me decía nada. Entiendo que tenía miedo”.

La mujer detalla que Diego además tiene dos denuncias por violencia intrafamiliar. Una asentada en septiembre pasado porque -dijo- Diego intentó matarla ahorcándola con un cable y con un cuchillo. “Le descubrí una infidelidad y le dije que no vería más a las niñas”. Luego se reconciliaron porque le prometió cambiar.

La otra denuncia se presentó luego de que se descubrió la violación. El individuo fue a la casa de la abuela de las niñas y con un cuchillo dijo que mataría a una de ellas.

Diego le revisaba el celular a "Mayra" y le prohibía conversar con amigos. Pensaba que la cuidaba. Su hija ahora le cuenta que la obligaba a tomar pastillas anticonceptivas, pero que en los últimos meses le pedía un hijo. (I)