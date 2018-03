Desde 2003, la Policía localizó 17 naves involucradas en tráfico de drogas

El general de Distrito Carlos Alulema (foto), director nacional Antinarcóticos, informó que continúan las investigaciones para determinar las causas por las que se estrelló la avioneta Cessna con matrícula mexicana NIO0666, el pasado domingo, en el sector de Matorrillos en Guayaquil.

El general recordó que la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) es la que tiene jurisdicción en cuanto al transporte aéreo.

Los pilotos mexicanos Esequiel Corona Padilla (42 años) y Luis Joel Aguirre Castro (35) permanecen bajo custodia policial en el hospital del Guasmo, en el sur de Guayaquil.

Alulema indicó que por el momento no se ha determinado ningún delito de persecución penal por parte de la Policía Nacional. No obstante, se puso de conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que se determinen los indicios en el ámbito penal.

El agente indicó que hasta el momento no se encontró ninguna sustancia sujeta a fiscalización (droga) en la nave u otros elementos, pero se solicitará un peritaje de la nave para determinar si hay restos de narcóticos.

De los dos detenidos, uno de ellos ya cumplió condena por tráfico de drogas en Ecuador. El hombre tuvo su arresto en junio de 2013 por tráfico de sustancias y cumplió una sentencia de más de un año, tiempo después salió del país.

Por este antecedente, Alulema reiteró que hay una presunción, pero todavía no hay indicios. "Mientras no existan indicios concretos, mientras no exista la evidencia del cometimiento del delito, la Fiscalía no ha dispuesto nada".

El general indicó que desde 2003, un total de 17 naves fueron retenidas por estar involucradas en tráfico de sustancias. De ahí que la nave se encuentra en investigación.

De momento se espera que mejore el estado de las personas heridas porque se espera interrogar a los tripulantes sobre el destino del vuelo, así como las razones por las que volaron en espacio ecuatoriano sin las respectivas autorizaciones.

Alulema detalló que -hasta el momento- se conoce que la matrícula "podría ser mexicana". No obstante, del cotejamiento de datos se confirmó que no es ninguna matrícula oficial, lo que haría presumir que se trata de una placa falsa. (I)