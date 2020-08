Un depredador serial

La protagonista de esta nota es una maestra guayaquileña que sufrió agresiones psicológicas, sexuales y físicas de parte de su expareja con quien compartió su vida durante cuatro años.



Ella contó que cuando tenían dos años de convivencia, ella se embarazó y a los cuatro meses de gestación, él la golpeó hasta provocarle un aborto.



Después de esta agresión, este tipo de comportamientos siguieron de forma constante. Él acostumbraba llevar a otras mujeres a la residencia de ambos.



Por la pandemia, fueron a vivir en la casa de los hijos de ella donde él quiso continuar con las agresiones.



Según el testimonio de ella, un día que él llamaba a otra mujer para tener una cita en la casa que compartían, la víctima no se lo permitió, pero el hombre enloqueció, la agredió físicamente hasta que perdió la conciencia.



Cuando ella despertó, estaba en una clínica y su conviviente había abandonado la casa. Después de esta agresión, la víctima puso una denuncia por violencia doméstica.



Su agresor no ha sido notificado porque los agentes no han podido dar con su paradero lo que no permite que el trámite legal se pueda entablar y la denuncia queda en el aire.



Pese a que le han otorgado las medidas cautelares, ella teme por su vida porque los policías de la UPC le han informado que no pueden hacer más que retirar a su agresor del lugar, si llegara a presentarse, y la pericia psicológica a la víctima está fijada para 20 de octubre.



Ella conoció a su agresor en su lugar de trabajo; él era catequista, formador de jóvenes y mujeres. La víctima piensa que no estaba pasando por una etapa de depresión sino que este hombre era un manipulador experto que sabía cómo envolver y utilizar su carisma para lograr sus retorcidos objetivos, señaló.



La denuncia por violencia doméstica que presentó contra su exconviviente, no es la primera en su contra: tiene tres más por las mismas circunstancias y ahora que la víctima ha hecho sus propias investigaciones, ha descubierto que su agresor, por lo menos, ha violentado a 20 mujeres más en circunstancias similares, explicó. (I)