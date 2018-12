La denuncia no cumpliría fundamentos legales

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, considera que la denuncia presentada por el delito de usurpación de funciones contra el exfiscal general Paúl Pérez, que renunció el pasado 14 de noviembre, y el contralor subrogante, Pablo Celi, es maliciosa.

El profesional en Derecho indicó que no existe fundamento legal, ya que el nombramiento del fiscal Pérez lo realizó el Consejo de Participación Transitorio (CPCCST), de acuerdo con sus competencias, mientras que Celi asumió la dirección de la Contraloría porque se desempeñaba como subrogante del titular, Carlos Pólit, quien huyó del país.

“Esta acción no tiene pies ni cabeza, lo que pretende es generar algún factor de nulidad de todo aquello que ha realizado tanto el Contralor encargado como la Fiscalía”, comentó el abogado.

Considera que la intención sería beneficiar de alguna manera a los señalados por corrupción, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por asociación ilícita.

García considera que hay afán de encubrimiento de esas acciones para confundir a la ciudadanía. “Con pretensiones burdas, ya no hay muchas ideas ni opciones entre los que respaldan al expresidente Rafael Correa. Hay muchos comedidos, espontáneos que, de una u otra manera, tratan de colaborar con este afán de caotizar el país”.

No obstante, explicó que la fiscal encargada, Ruth Palacios, abrió una indagación previa siguiendo el debido proceso, pues no se puede asegurar a priori que una denuncia no se debe investigar, pero una vez realizada será rechazada. “No necesitará mayor análisis; lo que vendría será el archivo de la denuncia y calificarla como temeraria y maliciosa”.

Recalcó que de calificarse la denuncia, la misma Fiscal estaría actuando de manera ilegal porque su nombramiento fue concedido por el Consejo Transitorio; por ello insistió en que la denuncia no tiene ningún sentido.

Por eso resaltó que es importante que la Fiscalía efectúe las diligencias correspondientes de manera que no haya reclamos o críticas de que la entidad no interviene en todos los casos.

El abogado comentó que estas acciones no darán resultados, pues son actuaciones propias de la época correísta. “Los tiempos han cambiado, por lo que sería imposible que esa denuncia prospere”. (I)